Антирекорд Татарстана: коронавирусом заразились ровно 10 тысяч человек

За сотню больных регион перевалил 14 апреля, за тысячу - 3 мая, за пять тысяч - 13 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 ноября 2020 года, в Татарстане был зафиксирован антирекорд. Так, стало известно о том, что коронавирусом в республике с начала пандемии заразились ровно 10 тысяч человек. Речь идет о случаях, когда диагноз был поставлен официально. До отметки в 10 тысяч Татарстан держался чуть больше восьми месяцев. Первый больной был выявлен 17 марта. Им оказался волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет.

О ПЕРВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ

Напомним, спортсмен прилетел в Казань из Франции и сразу сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным и Нгапет был госпитализирован в инфекционную больницу. Сам он потом рассказывал, что самыми сложными для него стали три первых дня. После же он пошел на поправку и был выписан спустя две недели.

После волейболиста коронавирус был выявлен сразу у пятерых человек - четверых жителей Татарстана и одного приезжего из другого региона страны. Все они туристы - двое прибыли из Франции, еще двое - из Швейцарии, а один - из Испании. Первые были госпитализированы прямо из аэропорта Казани, остальные же некоторое время находились на самоизоляции и лишь потом были доставлены в больницу.

Седьмой зараженной стала жительница Казани, которая вернулась домой из Арегнтины. 26 марта число случаев COVID-19 в Татарстане резко выросло до 10. Инфекция была вновь выявлена у недавних отпускников. Один человек почувствовал недомогание в Набережных Челнах, двое - в Казани. За несколько дней до этого все они вернулись из Европы - Швейцарии, Испании и Франции.

За сотню больных республика перевалила 14 апреля (107), за тысячу - 3 мая (1 031), за пять тысяч - 13 июля (5 029).

О ПЕРВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Ограничения в Татарстане начались с того, что 15 апреля был введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Президент республики Рустам Минниханов отменил все зарубежные рабочие поездки местных чиновников и посоветовал сделать то же руководителям предприятий.

Воздержаться от выездов за пределы страны попросили и местных жителей. Тех же, кто все-таки выбирал безопасности отпуск, по возвращению в Татарстан отправляли на двухнедельный карантин. Ему подвергся и глава Минэкологии республики Александр Шадриков, вернувшийся из Германии.

Ряд международных соревнований тогда перенесли на более благоприятное время, внутрироссийские турниры решили все же провести, но без зрителей. Гастрольные концерты разрешались лишь при соблюдении их организаторами всех правил безопасности.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в то время говорил, что никакой угрозы для населения нет. Введенные ограничения он называл лишь защитными мерами. Ситуацию с пандемией власти тогда полностью контролировали, но на всякий случай запретили еще и школьные экскурсии во время весенних каникул.

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯИЦИИ

Возможность самостоятельно решать, сидеть им дома или нет, была у татарстанцев больше месяца. Однако уже 30 марта в регионе был введен режим полной самоизоляции. К тому моменту инфекцию подхватили уже 13 человек. Несмотря на то, что их состояние оценивалось как удовлетворительное, власти решили перестраховаться.

С того дня жители Татарстана могли выходить из дома лишь по крайней необходимости: за экстренной медицинской помощью, за продуктами (в ближайший магазин), в аптеку, погулять с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынести мусор или съездить на работу. Последнее сделать можно только со справкой от начальства.

За соблюдением правил следили сотрудники татарстанских Роспотребнадзора и МВД. Нарушение правил самоизоляции каралось штрафом. Первой время это были 100-500 рублей, но очень скоро они выросли до нескольких тысяч.

Ездить на личном автомобиле можно исключительно по работе, имея ту же справку. Продолжали работать в офисе лишь сотрудники учреждений непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек, а также медики. Остальных должны были перевести на удаленку.

Тогда же "Комсомолка" начала публиковать ежедневные материалы, в которых рассказывала о "коронавирусных" новостях Татарстана за минувшие сутки. Вернувшись к ним, можно отследить, как в республике развивалась ситуация с инфекцией, и какие меры принимались местными властями.

ОБ СМС-ПРОПУСКАХ

2 апреля президент России Владимир Путин сообщил о продлении "нерабочей недели" до конца месяца. В тот же день жителей Татарстана обязали получать смс-пропуска - специальные разрешения на выход из дома. Для этого нужно было отправить сообщение с указанием цели передвижения. За первые дни режима полной самоизоляции СМС-пропуска были выданы почти 39 тысячам татарстанцам.

Школьники и студенты к тому моменту уже несколько недель учились дистанционно. Чтобы не дать COVID-19 распространиться в республике ограничили работу даже медучреждения. Они временно перестали оказывать плановую амбулаторно-медицинскую помощь и делать плановые прививки.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

В двадцатых числах апреля татарстанцам запретили находиться без медицинских масок в общественных местах. Эта дополнительная мера, действующая по сей день, помимо соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, по мнению чиновников, должна обезопасить людей от заражения.

Вскоре к обязательному ношению медицинских масок прибавилось ношение перчаток. Однако к концу лета их разрешили снять.

О ПЕРВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАЕ

Первый летальный случай коронавируса в Татарстане был зафиксирован 28 апреля 2020. Жертвой инфекции стал 70-летний пенсионер из Набережных Челнов. В городскую инфекционную больницу он был доставлен 13 апреля.

Однако из-за ухудшения состояния мужчина был переведен в больницу №2 с диагнозом: "Новая короновирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". С 23 апреля зараженный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Медики отмечали, что ранее он жаловался на проблемы с сердцем и сосудами,

О ПОСЛАБЛЕНИЯХ

К 5 мая власти Татарстана подготовили собственный план выхода из режима самоизоляции с 12 числа. К тому времени местные жители уже могли бегать по утрам и ездить на дачу. Все с теми же СМС-пропусками, конечно, но все же.

И вот, 12 мая история с самоизоляцией закончилась. Также граждане больше не должны были иметь при себе и справку с места работы. Количество единиц общественного транспорта на маршрутах было увеличено, и все вновь могли спокойно выходить на улицу и свободно передвигаться.

С 5 июня в республике начали возобновлять работу сауны и спортивные залы. После 17 июня - рестораны, театры и концертные площадки. С 29 июня - детские и спортивные площадки, а также летние лагеря. Все учреждения должны были соблюдать ряд ограничений, в частности по заполняемости. По данным на 19 сентября, стадионы, кинотеатры и кафе могут продавать билеты на 70% мест.

C 10 августа в Татарстане отменили обязательный карантин для тех, кто прибывает в республику из-за рубежа вывозными рейсами

С 1 сентября детские кружки, школы, вузы и детские сады возобновили очные занятия. На новый учебный год Роспотребнадзор разработал целый список рекомендаций республиканским школам с целью предотвратить распространение инфекции. С тех пор на дистанционное обучение отправляют частично - только те классы, в которых были выявлены очаги коронавируса или ОРВИ.

К концу октября в Татарстане начали госпитализировать только тяжелых зараженных.

О НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

В новогоднюю ночь в Татарстане не будут работать кафе и рестораны. Они закроются ровно в 0.00 и снова смогут принимать клиентов лишь после 6 часов утра. Зато вместо этого местным жителям разрешили посещать новогодние елки и ледовые городки, расположенные на улице.

А вот от корпоративов порекомендовали отказаться, но и запрещать их не стали - в кафе и ресторанах могут присутствовать не более 100 человек с расчетом по 4 квадратных метра площади на каждого из них.