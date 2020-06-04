Снятие ограничений в Татарстане: с 5 июня разрешили работу фитнес-центрам, саунам и ТЦ
В Татарстане продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Делают это, как и обещали, поэтапно.
Так, согласно последнему постановлению, подписанному премьер-министром Алексеем Песошиным, с 5 июня разрешается посещение храмов, мечетей и синагог, но опять же зайти туда можно лишь в медицинских масках и перчатках, а на каждого посетителя должно приходится 4 квадратных метров свободного пространства.
Также с этой пятницы вновь заработают сауны и бани, а также фитнес-центры и бассейны. В последних, к слову, оборудование должны расставить так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Так, для любителей тренажерных залов каждому предоставят отдельные 4 квадратных метра, в бассейнах больше – 5 квадратных метров.
Помимо всего этого, розничным магазинам вновь разрешили работать круглосуточно, а ТЦ откроют в 31 районе Татарстана – один человек на 4 квадратных метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU