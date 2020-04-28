В Татарстане зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Татарстане на 28 апреля зарегистрировано 65 новых случаев коронавируса. Из них 15 возрастных пациентов – от 60 до 90 лет.

В этот же вторник стало известно, что в республике скончался первый зараженный коронавирусом. 70-летний житель Набережных Челнов, несмотря на все усилия врачей, умер в "Городской больнице № 2".

К врачам он попал 13 апреля, сначала мужчину поместили в стационар Набережночелнинской инфекционной больницы. Но из-за ухудшения общего состояния пенсионера перевели "Городскую больницу №2" с диагнозом: "Новая короновирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония".

Отмечается, что погибший ранее жаловался на проблемы с сердцем и сосудами, с 23 апреля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Выражаем соболезнование родным и близким, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Там также призывают жителей Татарстана продолжать соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта.

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