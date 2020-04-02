Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь
В Татарстане временно приостановлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, проведение вакцинаций и прием на плановую госпитализацию. Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса. Соответствующий приказ принял Минздрав республики. Исполнять данные указания рекомендовано и частным клиникам.
- При необходимости будет осуществляться дистанционное консультирование пациентов, включая беременных. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому и детскому населению по медицинским показаниям будет оказана на дому, в том числе консультации узкими профильными специалистами, - отмечают в пресс-службе ведомства.
Есть, правда, и исключения:
- оказание онкологической медицинской помощи;
- прерывание беременности, в т.ч. по медпоказаниям;
- оказание медицинской помощи гражданам, подлежащим призыву на военную службу и поступающим на военную службу по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU