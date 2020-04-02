Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь

2 Апр 2020 2020-04-02T16:37:43+03:00

Проведение плановой вакцинации в республике также будет приостановлено

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В Татарстане временно приостановлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, проведение вакцинаций и прием на плановую госпитализацию. Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса. Соответствующий приказ принял Минздрав республики. Исполнять данные указания рекомендовано и частным клиникам.

- При необходимости будет осуществляться дистанционное консультирование пациентов, включая беременных. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому и детскому населению по медицинским показаниям будет оказана на дому, в том числе консультации узкими профильными специалистами, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Есть, правда, и исключения:

- оказание онкологической медицинской помощи;

- прерывание беременности, в т.ч. по медпоказаниям;

- оказание медицинской помощи гражданам, подлежащим призыву на военную службу и поступающим на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU