Роспотребнадзор Татарстана: ограничений на посещение новогодних елок на улице и ледовых городков не будет

В управлении считают, что лучше обойтись без корпоративов и встретить Новый год 2021 на открытом воздухе. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Как заявила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, в республике ограничения на посещение новогодних елок в парках и скверах, а также ледовых городков вводиться не будет.

По ее словам, на улице из-за открытого пространства и, по сути, естественной вентиляции возможность передачи коронавируса от человека человеку настолько минимальна, что просто сводится на нет.

Авдонина также напомнила про действующие ковидные ограничения для праздничных мероприятий в кафе и ресторанах – не более 100 человек с расчетом на каждого из них 4 квадратных метров свободного пространства. При этом никаких послаблений в новогоднюю ночь для общепита не будет – они должны закрыться в 0.00.

По словам зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана, сейчас лучше о вообще обойтись без корпоративов, в том числе и на рабочих местах.

Что же касается туристов, то по заверениям Авдониной, их поток в республику на новогодние праздники регулироваться не будет. Но при этом Роспотребнадзор Татарстана с начала декабря начнет точечные проверки хостелов и гостиниц на предмет соблюдения антикоронавирусных требований.