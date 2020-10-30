Коронавирус в Татарстане, последние новости на 30 октября 2020 года: госпитализируют только "тяжелых" зараженных

В случаи необходимости в регионе можно развернуть еще порядка 1,2 тысяч койкомест для больных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро пятницы, 30 октября, в Татарстане выявлено 8 328 случаев коронавируса. Местный Минздрав говорит о 7 344 выздоровевших и 110 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 106 скончавшихся жителях региона.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

О ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ

Сейчас в стационарах Татарстана лечатся более 3 тысяч пациентов с ОРВИ и COVID-19. Госпитализировать начали только тех больных коронавирусом, чьим жизням угрожает опасность.

В случаи необходимости в регионе можно развернуть еще порядка 1,2 тысяч койкомест для больных. Однако зараженные коронавирусом с бессимптомной, легкой или средней формой течения болезни будут лечиться дома.

О НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВАХ

Власти Татарстана считают недальновидным обсуждать сейчас возможность проведения новогодних корпоративов. Ситуация с коронавирусной инфекцией к тому времени может измениться в любую из сторон. Пока же местных жителей просят не посещать места массового скопления людей. Окончательное же решение о введении “ковидных” ограничений в Татарстане будет принято сегодня, 30 октября.