2020-06-17T13:55:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый этап снятия ограничений в Татарстане: заработают рестораны и театры

Послабления режима, введенного из-за пандемии коронавируса, также затронут и спортивную жизнь республики
Олег ЛУГОВОЙ
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На встрече с блогерами президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Глава республики верит, что в ближайшее время для этого появятся все поводы.

Так, должны полностью возобновить свою работу рестораны, кафе, театры и концертные площадки. Помимо этого, в Татарстане вновь можно будет поводить спортивные мероприятия. Правда, когда именно произойдет очередное послабление, Минниханов так и не сообщил.

Отметим, что новый этап снятия ограничений планировался при показателях 20-30 новых заболевших коронавирусом в сутки. По данным на 17 июня 2020 года в Татарстане было зафиксировано еще 39 инфицированных.

Напомним в республике продолжает действует перчаточно-масочный режим - средства индивидуальной защиты люди должны носить в магазинах, общественном транспорте и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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