В Татарстане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом: количество заболевших выросло до 10 человек
Стало известно, что в Татарстане зарегистрировано сразу три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.
Один из заболевших почувствовал недомогание в Набережных Челнах, двое - в Казани. Все они недавно вернулись из Европы - Швейцарии, Испании и Франции.
Отметим, что теперь количество заболевших в республике достигло 10 человек. 9 человек сейчас находятся в республиканской инфекционной больнице, один - в медучреждении Набережных Челнов.
- Состояние у всех ближе к удовлетворительному, температура отсутствует, - отмечает региональный штаб по борьбе с COVID-19. - Все контактировавшие с ними люди отработаны, находятся под медицинским присмотром. Все пассажиры, прибывшие с одним рейсом также отработаны.
Напомним, первым заболевшим коронавирусом в регионе стал игрок волейбольной команды “Зенит” Эрвин Нагпет. После вирусом заразились еще пятеро. Двое прибыли из Франции и были доставлены в республиканскую инфекционную больницу прямо из аэропорта, трое (двое прилетели из Швейцарии, один - из Испании) - некоторые время находились на самоизоляции, но сейчас также госпитализированы.
Последней зараженной в регионе была местная жительница, которая прилетела домой из Аргентины.
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ИСТОЧНИК KP.RU