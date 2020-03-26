2020-03-26T11:43:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом: количество заболевших выросло до 10 человек

Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Все заразившиеся помещены в республиканскую инфекционную больницу.Все заразившиеся помещены в республиканскую инфекционную больницу.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Стало известно, что в Татарстане зарегистрировано сразу три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Один из заболевших почувствовал недомогание в Набережных Челнах, двое - в Казани. Все они недавно вернулись из Европы - Швейцарии, Испании и Франции.

Отметим, что теперь количество заболевших в республике достигло 10 человек. 9 человек сейчас находятся в республиканской инфекционной больнице, один - в медучреждении Набережных Челнов.

- Состояние у всех ближе к удовлетворительному, температура отсутствует, - отмечает региональный штаб по борьбе с COVID-19. - Все контактировавшие с ними люди отработаны, находятся под медицинским присмотром. Все пассажиры, прибывшие с одним рейсом также отработаны.

Напомним, первым заболевшим коронавирусом в регионе стал игрок волейбольной команды “Зенит” Эрвин Нагпет. После вирусом заразились еще пятеро. Двое прибыли из Франции и были доставлены в республиканскую инфекционную больницу прямо из аэропорта, трое (двое прилетели из Швейцарии, один - из Испании) - некоторые время находились на самоизоляции, но сейчас также госпитализированы.

Последней зараженной в регионе была местная жительница, которая прилетела домой из Аргентины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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