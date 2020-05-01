Коронавирус в Казани, последние новости на 1 мая 2020 года: горожане могут бегать по утрам и чаще ездить на дачу

По последним данным, в Казани выявлено 337 случаев коронавируса. 61 зараженный уже выздоровел, остальные лечатся с стационарах и дома.

Всего же в Татарстане с начала пандемии заболело 823 человека, 88 из которых уже вылечились а один - 70-летний пенсионер из Набережных Челнов - скончался.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2314 человека. 22531 человека снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований в Татарстане проведено 48458 тестов на коронавирус.

О РЕЖИМЕ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

О том, что режим полной самоизоляции в России продлен до 11 мая заявил раннее Президент страны Владимир Путин, но у регионов была возможность решить этот вопрос по-своему, ориентируясь на эпидобстановку.

Власти Татарстана накануне сообщили, что к 5 мая подготовят собственный план выхода из режима самоизоляции с 12 мая. До тех о снятии каких-либо ограничений речи идти не будет.

О ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКАХ

Только вот дома в весеннюю погоду сидится все труднее. Вероятнее всего это понимают и власти. Поэтому у жителей Татарстана появилась возможность бегать по утрам (строго с 5.00 до 7.00) и чаще ездить на дачу.

Помогать в оформлении цифровых пропусков людям будет робот Лилия.

- Для того, чтобы получить консультацию у Лилии, нужно позвонить по телефону контакт-центра 8-800-250-90-33. После звонка запустится голосовое меню, состоящее из четырех пунктов. Нажав на кнопку 3, вы автоматически будете переведены на Лилию, - объясняют в Минцифре республики.

Отметим, что Лилия также может рассказать собеседнику о симптомах коронавируса и правилах самоизоляции

О ТУРИСТАХ

В последний день апреля из санатория "Ливадия" выписали туристов, которые прилетали в Казань из Таиланда. Ни у кого из них не был диагностирован коронавирус.

А уже 4 и 5 мая в Казани ждут новые самолеты из заграницы. Россиян, застрявших там из-за коронавируса и, как следствие отмены рейсов, привезут из Берлина и Нур-Султана.