Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 сентября 2020 года: школы, вузы и детские кружки возобновляют очное обучение

День знаний, в Татарстане, как и во всей России, пройдет в коронавирусных условиях. Фото: Татьяна Коркина

По данным на утро вторника, 1 сентября, в Татарстане выявили 6 509 случаев заражения коронавирусом. По данным местного Минздрава 5 297 больных уже выздоровели, а 61 - скончался. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 297 выздоровевших, но 34 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ШКОЛАХ

1 сентября 2020 года – День знаний, в Татарстане, как и во всей России, пройдет в коронавирусных условиях. Роспотребнадзор учел все возможное, вывел правила поведения, и, в принципе, не против проведения торжественных линеек в школах.

К тому же, на новый учебный год в ведомстве разработали целый список рекомендаций республиканским школам с целью предотвратить распространение инфекции. Он содержит 17 пунктов.

№1

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

№2

Организовать проведение традиционных праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением дистанции между классами и с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.

№3

Организовать обучение и пребывание детей в закрепленном за каждым классом (группой) помещении.

№4

Предусмотреть использование педагогами масок при индивидуальной работе с обучающимися. Ношение масок обучающимися не обязательно, за исключением случаев, если такое решение принято самими родителями.

№5

Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

№6

Организовать работу групп продленного дня в пределах одной параллели.

№7

Дополнительное образование в школе может быть организовано только для учащихся данной образовательной организации.

№8

С учетом погодных условий предусмотреть проведение занятий на открытом воздухе.

№9

В период нахождения обучающихся в образовательной организации организовать проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, пола, мебели и т.д.) с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями.

№10

Проводить во время перемен в отсутствие обучающихся сквозное проветривание кабинетов, а во время уроков – рекреаций и коридоров.

№11

Организовать работу сотрудников пищеблоков с обязательным использованием масок и перчаток, согласно инструкции.

№12

Использовать дезинфицирующий раствор для обработки, после каждого использования, столовой посуды, столовых приборов, обеденных столов.

№13

Обеспечить организацию питьевого режима с применением одноразовой или индивидуальной посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов.

№14

Усилить контроль за наличием санитарно-гигиенических средств в санузлах для детей и сотрудников. Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

№15

Предусмотреть внесение в планы воспитательной работы организацию культурно-массовых мероприятий по классам, параллелям в различных форматах (онлайн и т.д.).

№16

Внести в планы воспитательной работы мероприятия по гигиеническому воспитанию, повышению медицинской грамотности, обучению здоровьесберегающим технологиям школьников и их родителей (классные часы, онлайн родительские собрания, онлайн встречи с приглашением сотрудников здравоохранения, Роспотребнадзора).

№17

Исключить организацию и проведение массовых мероприятий в образовательных организациях до новых распоряжений местного Роспотребнадзора.

О ДЕТСКИХ КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина наканунеэрии Казани заявила, что ограничений на функционирование культурных центров и других подобных мест в регионе нет. Однако организации должны соблюдать меры профилактики и заранее предупредить управление о начале занятий.

О ВУЗАХ

В новом учебном году студенты региональных вузов вернутся в аудитории. От них, правда, будут требовать ношение медицинских масок, от преподавателей - еще и перчаток.

В местном Роспотребнадзоре заметили, что во время проведения творческих занятий лектор и учащиеся могут снять с себя средства индивидуальной защиты.