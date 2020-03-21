В Татарстане зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

Стало известно, что в Татарстане коронавирус зафиксирован еще у пятерых человек. Четверо - жители республики, пятый - из другого региона России. Об этом сообщает местный штаб по борьбе с COVID-19.

Двое прибыли из Франции и были доставлены в республиканскую инфекционную больницу прямо из аэропорта, трое (двое прилетели из Швейцарии, один - из Испании) - некоторые время находились на самоизоляции, но сейчас также госпитализированы. Все зараженные чувствуют себя хорошо, их состояние ближе к удовлетворительному. Температура у них отсутствует. Со слов медиков, болезнь проходит в легкой форме.

Установлено, с кем общались зараженные. Сейчас их знакомые и родные также находятся под медицинским наблюдением.