Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T17:20:46+03:00

Власти Татарстана пока не озвучили свое решение. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Владимир Путин сообщил о продлении нерабочей недели в Казани и в России в целом и дал дополнительные полномочия регионам

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Сегодня, 2 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны и сообщил, что было принято решение продлить срок действия нерабочей недели из-за коронавируса вплоть до 30 апреля. Напомним, до этого глава государства обозначил нерабочую неделю 28 марта и 5 апреля.

- Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно, - цитирует Владимира Путина kp.ru. - По моему указу главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить.

Так, что последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Казани остается за властями Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU