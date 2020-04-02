Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Сегодня, 2 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны и сообщил, что было принято решение продлить срок действия нерабочей недели из-за коронавируса вплоть до 30 апреля. Напомним, до этого глава государства обозначил нерабочую неделю 28 марта и 5 апреля.
- Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно, - цитирует Владимира Путина kp.ru. - По моему указу главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить.
Так, что последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Казани остается за властями Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU