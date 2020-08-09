В Татарстане отменят карантин для тех, кто вернулся из-за рубежа вывозными рейсами

Послабления вступят в силу с 10 августа. Фото: Анастасия НОВИКОВА

В понедельник, 10 августа, в Татарстане вступят в силу новые послабления ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Так, в республике отменят обязательную самоизоляцию граждан, которые вернулись из-за рубежа вывозными рейсами. Соответствующее поставление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

В документе также сказано, что самоизоляция для пожилых граждан в Татарстане продлевается до 23 августа включительно.

По последним данным, в республике выявлено 5 872 случая заражения COVID-19.