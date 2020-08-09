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Коронавирус Covid-19

В Татарстане отменят карантин для тех, кто вернулся из-за рубежа вывозными рейсами

Вместе с тем в республике продлили самоизоляцию для пожилых граждан
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Послабления вступят в силу с 10 августа.

Послабления вступят в силу с 10 августа.

Фото: Анастасия НОВИКОВА

В понедельник, 10 августа, в Татарстане вступят в силу новые послабления ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Так, в республике отменят обязательную самоизоляцию граждан, которые вернулись из-за рубежа вывозными рейсами. Соответствующее поставление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

В документе также сказано, что самоизоляция для пожилых граждан в Татарстане продлевается до 23 августа включительно.

По последним данным, в республике выявлено 5 872 случая заражения COVID-19.