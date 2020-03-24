2020-03-24T15:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом: количество заболевших выросло до семи человек

Все заразившиеся прибыли из-за границы [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Местная жительница прилетела на родину из Аргентины и почувствовала себя плохо.Местная жительница прилетела на родину из Аргентины и почувствовала себя плохо.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Местная жительница прилетела на родину из Аргентины. Теперь количество заболевших в республике достигло семи человек. Все они находятся в республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, температуры нет.

В Казань заболевшая прибыла транзитом через Москву (рейс SU1278) 18 марта.

- Все контактные, в том числе пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, находятся под медицинским наблюдением, - сообщает штаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане.

Напомним, первым заболевшим коронавирусом в регионе стал игрок волейбольной команды “Зенит” Эрвин Нагпет. После вирусом заразились еще пятеро. Двое прибыли из Франции и были доставлены в республиканскую инфекционную больницу прямо из аэропорта, трое (двое прилетели из Швейцарии, один - из Испании) - некоторые время находились на самоизоляции, но сейчас также госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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