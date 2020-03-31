Коронавирус в Татарстане, последние новости на 31 марта 2020 года: введен режим полной самоизоляции

Если еще вчера утром татарстанцы могли самостоятельно решать соблюдать им режим самоизоляции или нет, то теперь любая прогулка без причины в регионе может закончится штрафом, а то и уголовным делом. Что же произошло за сутки? “Комсомолка” собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане на начало вторника, 31 марта.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Так, накануне в регионе был введен режим обязательной полной самоизоляции. Так, татарстанцы могут выходить из дома лишь по крайней необходимости: за экстренной медицинской помощью, за продуктами (в ближайший магазин), в аптеку, погулять с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынести мусор или съездить на работу. Последнее сделать можно только с справкой от начальства. Следить за соблюдением данных правил будет Роспотребнадзор и МВД, которое организует патрулирование улиц. Нарушение правил самоизоляции будет караться штрафом. Пока это 100-500 рублей, но в скором времени цифры могут вырасти. Если же нарушитель заразил коронавирусом другого человека, будет возбуждено уголовное дело.

На улице, в общественном транспорте или в магазине люди должны держать между собой дистанцию в 1,5 метра. Исключение составляют лишь поездки на такси.

Ездить на личном автомобиле можно исключительно по работе, имея ту же справку.

К слову, тех начальников, которые будут заставлять подчиненных нарушать режим самоизоляции и ездить в офисы будут наказывать. Продолжать ездить на работу будут сотрудники учреждений непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек, а также медики В частности, для них все еще будет ходить общественный транспорт.

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Общественный городской транспорт в Татарстане продолжит свою работу, но снизит интенсивность. Меньше станут ходить и электрички.

А вот межмуниципальные автобусы в регионе со среды, 1 апреля, временно перестанут возить пассажиров.

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

В последние дни увеличения количества зараженных коронавирусом в Татарстане не наблюдается. Сейчас в республиканской инфекционной больнице в Казани находятся 11 инфицированных человек, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Итого - 13 зараженных. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. При этом пять пациентов уже готовят к выписке.

В случаи необходимости, в республике готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для больных коронавирусом. Их могут разместить в больницах Казани и ближайших к столице республике городов.

Напомним, первый заболевший коронавирусом в республике - волейболист Эрвин Нгапет - уже выписан. Спортсмен здоров и участвует себя хорошо.