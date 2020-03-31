2020-03-31T11:49:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 31 марта 2020 года: введен режим полной самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане на утро 31 марта 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Татарстанцы могут выходить из дома лишь по крайней необходимости.Татарстанцы могут выходить из дома лишь по крайней необходимости.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Если еще вчера утром татарстанцы могли самостоятельно решать соблюдать им режим самоизоляции или нет, то теперь любая прогулка без причины в регионе может закончится штрафом, а то и уголовным делом. Что же произошло за сутки? “Комсомолка” собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане на начало вторника, 31 марта.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Так, накануне в регионе был введен режим обязательной полной самоизоляции. Так, татарстанцы могут выходить из дома лишь по крайней необходимости: за экстренной медицинской помощью, за продуктами (в ближайший магазин), в аптеку, погулять с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынести мусор или съездить на работу. Последнее сделать можно только с справкой от начальства. Следить за соблюдением данных правил будет Роспотребнадзор и МВД, которое организует патрулирование улиц. Нарушение правил самоизоляции будет караться штрафом. Пока это 100-500 рублей, но в скором времени цифры могут вырасти. Если же нарушитель заразил коронавирусом другого человека, будет возбуждено уголовное дело.

На улице, в общественном транспорте или в магазине люди должны держать между собой дистанцию в 1,5 метра. Исключение составляют лишь поездки на такси.

Ездить на личном автомобиле можно исключительно по работе, имея ту же справку.

К слову, тех начальников, которые будут заставлять подчиненных нарушать режим самоизоляции и ездить в офисы будут наказывать. Продолжать ездить на работу будут сотрудники учреждений непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек, а также медики В частности, для них все еще будет ходить общественный транспорт.

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Общественный городской транспорт в Татарстане продолжит свою работу, но снизит интенсивность. Меньше станут ходить и электрички.

А вот межмуниципальные автобусы в регионе со среды, 1 апреля, временно перестанут возить пассажиров.

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

В последние дни увеличения количества зараженных коронавирусом в Татарстане не наблюдается. Сейчас в республиканской инфекционной больнице в Казани находятся 11 инфицированных человек, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Итого - 13 зараженных. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. При этом пять пациентов уже готовят к выписке.

В случаи необходимости, в республике готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для больных коронавирусом. Их могут разместить в больницах Казани и ближайших к столице республике городов.

Напомним, первый заболевший коронавирусом в республике - волейболист Эрвин Нгапет - уже выписан. Спортсмен здоров и участвует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Марий Эл трех рыбаков спасли с хрупкой льдины
Торгово-промышленная палата Татарстана открыла спецпредставительство на Юго-Востоке республики
В Нижнекамске прохожие нашли отрезанные человеческие ноги
Режим полной самоизоляции в Татарстане: как будет работать метро в Казани
Эффективная удалёнка: чему не учили в школе
В Марий Эл три рыбака застряли в разливе реки Волга после того, как их лодка утонула
В Чувашию доставят 94 аппарата искусственной вентиляции легких
В Чувашии строгого отца за истязания дочери приговорили к 5 годам колонии
Билайн представляет пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы бизнеса любых размеров
В Казани задержали автоворов за кражу из "Лексуса" 2,5 тысяч шведских крон
В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес
Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание
В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок
Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад
В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир
В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет