Антисептик в туалете и еще 16 рекомендаций Минобразования Татарстана к школам на учебный год 2020/2021

Также, в частности, для каждого класса должен быть выделен отдельный кабинет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября 2020 года – День знаний, в Татарстане, как и во всей России, пройдет в коронавирусных условиях. Роспотребнадзор учел все возможное, вывел правила поведения, и, в принципе, не против проведения торжественных линеек в школах.

Так, они, например, пройдут в Набережных Челнах, а также в Казани, хотя изначально ее мэр Ильсур Метшин был против этого. Минобразования Татарстана тоже не имеет ничего против линеек в честь Дня знаний 2020, к тому же на новый учебный год в ведомстве разработали целый список рекомендаций республиканским школам с целью предотвратить распространение коронавируса. Он содержит 17 пунктов. «Комсомолка» решила все их опубликовать

№1

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

№2

Организовать проведение традиционных праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением дистанции между классами и с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.

№3

Организовать обучение и пребывание детей в закрепленном за каждым классом (группой) помещении.

№4

Предусмотреть использование педагогами масок при индивидуальной работе с обучающимися. Ношение масок обучающимися не обязательно, за исключением случаев, если такое решение принято самими родителями.

№5

Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

№6

Организовать работу групп продленного дня в пределах одной параллели.

№7

Дополнительное образование в школе может быть организовано только для учащихся данной образовательной организации.

№8

С учетом погодных условий предусмотреть проведение занятий на открытом воздухе.

№9

В период нахождения обучающихся в образовательной организации организовать проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, пола, мебели и т.д.) с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями.

№10

Проводить во время перемен в отсутствие обучающихся сквозное проветривание кабинетов, а во время уроков – рекреаций и коридоров.

№11

Организовать работу сотрудников пищеблоков с обязательным использованием масок и перчаток, согласно инструкции.

№12

Использовать дезинфицирующий раствор для обработки, после каждого использования, столовой посуды, столовых приборов, обеденных столов.

№13

Обеспечить организацию питьевого режима с применением одноразовой или индивидуальной посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов.

№14

Усилить контроль за наличием санитарно-гигиенических средств в санузлах для детей и сотрудников. Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

№15

Предусмотреть внесение в планы воспитательной работы организацию культурно-массовых мероприятий по классам, параллелям в различных форматах (онлайн и т.д.).

№16

Внести в планы воспитательной работы мероприятия по гигиеническому воспитанию, повышению медицинской грамотности, обучению здоровьесберегающим технологиям школьников и их родителей (классные часы, онлайн родительские собрания, онлайн встречи с приглашением сотрудников здравоохранения, Роспотребнадзора).

№17

Исключить организацию и проведение массовых мероприятий в образовательных организациях до новых распоряжений Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.