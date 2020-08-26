Антисептик в туалете и еще 16 рекомендаций Минобразования Татарстана к школам на учебный год 2020/2021

Также, в частности, для каждого класса должен быть выделен отдельный кабинет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
1 сентября 2020 года – День знаний, в Татарстане, как и во всей России, пройдет в коронавирусных условиях. Роспотребнадзор учел все возможное, вывел правила поведения, и, в принципе, не против проведения торжественных линеек в школах.
Так, они, например, пройдут в Набережных Челнах, а также в Казани, хотя изначально ее мэр Ильсур Метшин был против этого. Минобразования Татарстана тоже не имеет ничего против линеек в честь Дня знаний 2020, к тому же на новый учебный год в ведомстве разработали целый список рекомендаций республиканским школам с целью предотвратить распространение коронавируса. Он содержит 17 пунктов. «Комсомолка» решила все их опубликовать
№1
Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
№2
Организовать проведение традиционных праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением дистанции между классами и с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.
№3
Организовать обучение и пребывание детей в закрепленном за каждым классом (группой) помещении.
№4
Предусмотреть использование педагогами масок при индивидуальной работе с обучающимися. Ношение масок обучающимися не обязательно, за исключением случаев, если такое решение принято самими родителями.
№5
Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.
№6
Организовать работу групп продленного дня в пределах одной параллели.
№7
Дополнительное образование в школе может быть организовано только для учащихся данной образовательной организации.
№8
С учетом погодных условий предусмотреть проведение занятий на открытом воздухе.
№9
В период нахождения обучающихся в образовательной организации организовать проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, пола, мебели и т.д.) с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями.
№10
Проводить во время перемен в отсутствие обучающихся сквозное проветривание кабинетов, а во время уроков – рекреаций и коридоров.
№11
Организовать работу сотрудников пищеблоков с обязательным использованием масок и перчаток, согласно инструкции.
№12
Использовать дезинфицирующий раствор для обработки, после каждого использования, столовой посуды, столовых приборов, обеденных столов.
№13
Обеспечить организацию питьевого режима с применением одноразовой или индивидуальной посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов.
№14
Усилить контроль за наличием санитарно-гигиенических средств в санузлах для детей и сотрудников. Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
№15
Предусмотреть внесение в планы воспитательной работы организацию культурно-массовых мероприятий по классам, параллелям в различных форматах (онлайн и т.д.).
№16
Внести в планы воспитательной работы мероприятия по гигиеническому воспитанию, повышению медицинской грамотности, обучению здоровьесберегающим технологиям школьников и их родителей (классные часы, онлайн родительские собрания, онлайн встречи с приглашением сотрудников здравоохранения, Роспотребнадзора).
№17
Исключить организацию и проведение массовых мероприятий в образовательных организациях до новых распоряжений Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.