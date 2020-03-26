“Чувствует себя хорошо и благодарит врачей”: первого заболевшего коронавирусом в Татарстане выписали

Игрок казанской волейбольной команды “Зенит” Эрвин Нагпет выписан из республиканской инфекционной больницы. Спортсмен почувствовал себя плохо в начале марта, когда вернулся из Франции. Он сразу ушел в самоизоляцию и сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Со слов заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой Нагпет идеально соблюдал режим сначала самоизоляции, а после и нахождения в медучреждении. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и благодарит врачей.

Ранее об ответственном поведении волейболиста говорил и директор "Зенита" Олег Брызгалов.

- После завершения регулярного чемпионата России нашим игрокам было предоставлено несколько дней отдыха, которые Эрвин Нгапет провёл на родине. Он вернулся в Казань ночным рейсом. На следующее утро он связался с клубным врачом, сообщив о признаках простудного заболевания. Наш доктор попросил его находиться дома, ни с кем не контактировать и позвонил на телефон горячей линии Роспотребнадзора. К Нгапету домой приехала специальная бригада скорой помощи, которая госпитализировала его в инфекционную больницу. Спасибо Эрвину за понимание и дисциплинированное отношение к указаниям врача. Это позволило избежать контакта с другими игроками и сотрудниками клуба, - отмечал Брызгалов.

Напомним, сейчас зараженными коронавирусом в Татарстане остаются девять человек. Восемь из них находятся под присмотром врачей в республиканской инфекционной больнице, а один - в медучреждении Набережных Челнов. Все заболевшие вернулись из Европы - Франции, Испании, Швейцарии и Аргентины.