Коронавирус в Казани, последние новости на 13 мая 2020 года: увеличено число общественного транспорта, но ездить можно только в масках и перчатках

По последним данным в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса. О 71 последнем зараженном, среди которых 30 казанцев, стало известно накануне.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 245 человек. 24 541 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с новой инфекцией. - С начала исследований было проведено 77 606 тестов на COVID-19. С 1 января 2020 года досмотрено 1659 авиарейсов, 163 113 пассажиров.

С начала пандемии в республике выздоровели 640 больных COVID-19 человек, скончались семеро.

О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

С 12 мая в Татарстане внесены изменения в режим самоизоляции. Гражданам больше не нужно получать цифровой смс-пропуск для выхода из дома. Также нет необходимости иметь при себе справку с места работы для передвижения вне дома.

При этом люди должны обязательно носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра даже при передвижении по городу.

О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН

В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей. Правительство республики считает, что это позволит обеспечить самозанятость граждан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность региона.

Также поддержку получат семьи с детьми. Глава Пенсионного Фонда Татарстан рассказал, как жителям республики получить дополнительные выплаты в 5 и 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В Казани увеличено количество общественного транспорта. На линию вышли 60% от общего подвижного состава.

Также изменяется график работы наземного пассажирского транспорта – с конечных остановок в крайний рейс транспорт будет отправляться в 22.00 часов, а не в 21.00, как было ранее.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Татарстана, в общественном транспорте запрещается находиться без масок и перчаток.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАРКОВКАХ

На муниципальных парковках, которые во время пандемии стали бесплатными, вновь начали взимать плату. Однако по субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки в Казани будут работать бесплатно.

- Отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 – это временная мера, которая принята городскими властями по просьбе бизнеса на полгода. Согласно постановлению Исполкома, режим работы парковок меняется на период до 18 октября текущего года, - сообщили в Комитете по транспорту города.