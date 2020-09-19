Снятие ограничений в Татарстане 2020: стадионы, кинотеатры и кафе разрешили заполнять на 70%

Очередные послабления позволяют приглашать больше зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно постановлению правительства Татарстана, начиная с 21 сентября в республике начнут действовать очередные коронавирусные послабления. Так, в частности, стадионы, кинотеатры и кафе разрешили заполнять посетителями на 70%. Что касается последних, то в них не будет больше действовать ограничение на количество людей за одним столом.

Также в Татарстане разрешили массовые мероприятий на воздухе, но численностью не более 200 человек. Кроме того, до 200 посетителей, вместо прежних 100, смогут теперь принимать и детские игровые комнаты, а также детские развлекательные центры. Правда при этом они должны будут предупредить о своей работе Роспотребнадзор. И помимо санитарных требований должны обеспечить на своей территории для каждого человека, в том числе и персонала, 4 квадратных метра свободного пространства.

При всем этом обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет как таковой не будет. Ее теперь этой категории граждан лишь рекомендуют соблюдать.