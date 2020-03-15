"Никакой угрозы нет, это защитная мера": Президент Татарстана рассказал, зачем в республике ввели особый режим из-за коронавируса

До 15 апреля на территории Татарстана будет действовать особый режим из-за угрозы проникновения коронавируса. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу жестко соблюдать все требования санитарно-эпидемиологического режима.

- Никакой угрозы в республике пока нет, это защитные меры. Мы делаем все, чтобы этой угрозы не было. Люди должны четко понимать, что если мы внешний периметр на выездах и въездах не будем контролировать, то можем оказаться в сложной ситуации, - объяснил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание на тот факт, что в республике введены ограничения на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, и призвал четко исполнять эти требования.

- Мы ситуацию полностью контролируем. Но никаких послаблений быть не должно, - подчеркнул Рустам Минниханов.

Особо глава республики обратился к руководству Министерства образования Татарстана. Он напомнил, что в ближайшее время начнутся школьные каникулы и предложил ограничить передвижение детских туристических групп.

- Я считаю, что необходимо по максимуму запретить выезд организованных детских групп. Это вокзалы, точки общественного питания, другие общественные места. Если это произойдет – выезд – то нужен двухнедельный карантин. Все это делается только в интересах самих детей. Я обращаюсь к главам муниципалитетов, к директорам школы – нам надо понять, что шуток в такой ситуации нет, - пояснил президент Татарстана.

Такой же запрет распространяется на проведение спортивных мероприятий. Спортивные матчи будут проводиться без зрителей. Рустам Минниханов подчеркнул, что такие меры принимаются исключительно для того, чтобы защитить граждан.