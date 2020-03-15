"Никакой угрозы нет, это защитная мера": Президент Татарстана рассказал, зачем в республике ввели особый режим из-за коронавируса
До 15 апреля на территории Татарстана будет действовать особый режим из-за угрозы проникновения коронавируса. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу жестко соблюдать все требования санитарно-эпидемиологического режима.
- Никакой угрозы в республике пока нет, это защитные меры. Мы делаем все, чтобы этой угрозы не было. Люди должны четко понимать, что если мы внешний периметр на выездах и въездах не будем контролировать, то можем оказаться в сложной ситуации, - объяснил Минниханов.
Президент Татарстана обратил внимание на тот факт, что в республике введены ограничения на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, и призвал четко исполнять эти требования.
- Мы ситуацию полностью контролируем. Но никаких послаблений быть не должно, - подчеркнул Рустам Минниханов.
Особо глава республики обратился к руководству Министерства образования Татарстана. Он напомнил, что в ближайшее время начнутся школьные каникулы и предложил ограничить передвижение детских туристических групп.
- Я считаю, что необходимо по максимуму запретить выезд организованных детских групп. Это вокзалы, точки общественного питания, другие общественные места. Если это произойдет – выезд – то нужен двухнедельный карантин. Все это делается только в интересах самих детей. Я обращаюсь к главам муниципалитетов, к директорам школы – нам надо понять, что шуток в такой ситуации нет, - пояснил президент Татарстана.
Такой же запрет распространяется на проведение спортивных мероприятий. Спортивные матчи будут проводиться без зрителей. Рустам Минниханов подчеркнул, что такие меры принимаются исключительно для того, чтобы защитить граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU