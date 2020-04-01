Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 апреля 2020 года: нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на десятки тысяч рублей

Начиная со среды, 1 апреля, на улицах Татарстана через камеры видеонаблюдения будут следить на нарушителями режима полной самоизоляции. Кроме того, за соблюдением мер будут следить сотрудники УГИБДД и экипажи полиции.

Штрафы за нахождении на улице без причин повысились и теперь варьируются от 15 тысяч до 40 тысяч рублей для простых граждан и от 50 тысяч до 150 тысяч рублей - для должностных лиц. Они будут выписываться нарушителям, начиная с четверга, 2 апреля. О том, в каких случаях и как гражданин может выйти из дома, “Комсомолка” писала в одном из своих прошлых материалов.

Накануне также стало известно, что метрополитен в Казани временно будет работать до 21.00.

Отметим, что на сегодняшних день зараженными коронавирусом в регионе остаются 17 человек. Все они находятся под наблюдением врачей: 15 - в республиканской инфекционной больнице в Казани, двое - в медучреждении Набережных Челнов. Все случаи - завозные.

С начала выявления зараженных в Татарстане выздоровели два человека.