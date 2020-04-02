2020-04-02T19:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: большинство жителей ездят на дачу

За первые дни режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 на выдачу СМС-пропусков записались более 65 тысяч людей
Олег ЛУГОВОЙ
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Коды на выход из дома были выданы почти 39 тысячам татарстанцев.Коды на выход из дома были выданы почти 39 тысячам татарстанцев.Фото: Влад КОМЯКОВ
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За первые два дня в условиях режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 в системе по выдаче СМС-пропусков зарегистрировалось более 65 тысяч человек.

Коды на выход из дома были выданы почти 39 тысячам татарстанцев. Как сообщили в Минцифре республики, чаще всего люди оформляли СМС-пропуск для поездки на дачу и возвращения с нее. Далее по полярности идут – оказание помощи нетрудоспособным родственникам, посещение медицинских/ветеринарных организаций и кредитных учреждений, а также почты.

Меньше всего в причинах выхода из дома во время режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 жители республики указывали доставку несовершеннолетних в образовательные организации, участие в похоронах и восстановление паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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