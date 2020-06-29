2020-06-29T11:33:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений в Татарстане 2020: с 29 июня открываются детские и спортивные площадки

С этого понедельника также возобновили свою работу торговые объекты площадью до 800 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Разрешена, наконец, и работа летних лагерей.Разрешена, наконец, и работа летних лагерей.
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Кабмине Татарстана премьер-министром республики Алексеем Песошиным было подписано постановление, согласно которому официально второй этап ограничений, введенных из-за коронавируса, начинает действовать уже с этого понедельник – 29 июня 2020 года.

Данное решение было принято на основании положительной оценки Роспотребнадзора по ситуации с COVID-19 в Татарстане.

- В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила, - при этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

Итак, с 29 июня в Татарстане для посещения открываются детские и спортивные площадки, летние лагеря, разрешена организованная перевозка туда детей при наличии у них подтверждающих документов – путевок.

Кроме того, разрешено возобновить работу торговым объектам площадью до 800 квадратных метров, и то если они имеют отдельный вход.

В то же время обозначили в Татарстане и окончания срока самоизоляции для пожилых людей. Так, людям старше 65-ти лет из дома можно выйти только после 12 июля. Стоит отметить, что несмотря на все эти послабления, в республике продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Без средств индивидуальной защиты запрещено посещение магазинов, проезд в общественном транспорте и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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