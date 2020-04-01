Как я получала СМС-пропуск в условиях режима полной самоизоляции в Татарстане

О том, что со 2 апреля выйти из дома можно только по спецразрешению в режиме полной самоизоляции из-за коронавируса, в Татарстане народ целый день шумел во всех соцсетях. Время от времени кто-то щедро делился ссылкой на якобы уже принятое постановление Кабмина республики, и распространял формы справок от работодателя. Скачай, заполни, поставь печать - и беспрепятственный выход из дома на улицу обеспечен.

Но официальные лица все это опровергали, до тех пор, пока Кабмин Татарстана на своем официальном сайте не опубликовал уже точно принятые формы всяческих справок, в том числе и для поездок на автомобиле.

В Татарстане сделать это просто, как уверяли в инструкции по применению: отправь смс на бесплатный номер 2590 со словами: «Регистрация#Фамилия, имя, отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания#согласен на обработку персональных данных». В ответ получишь уникальный код и перечень согласованных причин для прогулок.

ПОПЫТКА №1

Пишу смс, отправляю в 11.49. Ответа нет. Тем временем в соцсетях началась паника: люди жалуются на то, что оператор сотовой связи списывает деньги - от 70 копеек до 7 рублей. Вроде, с меня не списали. Ответа до сих пор нет.

ПОПЫТКА №2

Обнаруживаю, что в предыдущей смске пропустила самое главное - не подтвердила согласие на обработку персональных данных. Копирую, дополняю, отправляю. Время 13.35. Ответа нет. После 14.00 глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин во время онлайн-брифинга успокаивает - сейчас просто вал сообщений от желающих пройти регистрацию, и сотовые операторы не справляются. Хорошо, подождем.

ПОПЫТКА №3

Время 16.10. Наконец-то пришел отказ на первую смс! Тут же отсылаю еще одно сообщение, но уже с правильным текстом и через 5 минут получаю уникальный код, а также перечень из 9 пунктов. Выбрав нужный я могу выйти завтра на улицу.

Проверю 2 апреля, как раз надо посылку с почты забрать! Надо только отправить смс на номер 2590 с текстом "ЦЕЛЬ 7", и, как только придет смс-подтверждение с выделенным мне временем, путь на улицу открыт!