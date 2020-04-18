2020-04-18T20:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Татарстане 2020: входить в магазины и автобусы без маски запретили

Соответствующее постановление Кабмина республики вступает в силу с 20 апреля
Олег ЛУГОВОЙ
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Кто за этим будет следить, пока не понятно. Неужели все возложат на продавцов и кондукторов?Кто за этим будет следить, пока не понятно. Неужели все возложат на продавцов и кондукторов?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В борьбе с распространением коронавируса в условиях самоизоляции правительство Татарстана решил запретить людям входить в магазины и общественный транспорт без медицинских масок.

Эта дополнительная мера, помимо соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, по мнению чиновников, должна обезопасить людей от заражения.

Согласно постановлению, которое в Кабмине Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, данный запрет вступает в силу со следующего понедельника, 20 апреля.

При этом в документе не указано, кто будет следить за масочным режимом в тех же магазинах. В полномочиях ли сотрудников торговых точек и кондукторов не пускать людей без медицинских масок или респираторов? Или в таких случаях им придется вызывать правоохранителей или иных лиц, которые наделены сейчас правом составлять протокол за нарушение режима самоизоляции.

Кстати, этим же постановлением местные власти так же с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Правда, при этом придется соблюдать ряд санитарных мер. Например, частая дезинфекция помещений и прием клиентов только по записи. Последние, к слову, для того, чтобы сходить постричься, также должны оформить себе цифровой пропуск на выход из дома во время режима полной самоизоляции. Причем, по СМС, как в других случаях, это сделать не получится. Придется воспользоваться личным кабинетом на специальном портале.

Отметим, что по данным на утро 18 апреля в Татарстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса. Число заразившихся в республике достигло 160 человек

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Из всех случаев в апреле завозные только 35%, остальное – это результат контакта с заразившимися внутри региона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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