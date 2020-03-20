2020-03-20T08:08:57+03:00
Коронавирус Covid-19

"Самое трудное позади": Игрок "Зенита" подтвердил, что заболел коронавирусом

Сейчас Эрвин Нгапет идет на поправку и через неделю должен выйти из больницы
Владимир КРУПСКИЙ
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Волейболист летал во Францию, а вернувшись в Казань почувствовал себя плохо.Волейболист летал во Францию, а вернувшись в Казань почувствовал себя плохо.Фото: Зенит-Казань
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Стало известно имя первого заболевшего коронавирусом в Татарстане. Им оказался волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет. Он прилетел из Франции и сразу сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Спортсмена поместили в инфекционную больницу. Сейчас жизни Нгапета ничего не угрожает. По словам самого игрока, он намерен уже через неделю выйти из медучреждения.

- Я был протестирован на Сovid-19 неделю назад. Самое трудное позади, я провел 3 сложных дня, но теперь все кончено, я выхожу из больницы через неделю. Хорошо всем оставаться дома, так бывает не только с другими, - цитирует Нгапета пресс-служба казанского клуба.

Пока спортсмен находится под наблюдением медиков. Фото: Зенит-Казань

Пока спортсмен находится под наблюдением медиков.Фото: Зенит-Казань

Более подробно о ситуации рассказал директор "Зенита" Олег Брызгалов. По его словам, Нгапет летал домой, а по возвращении, узнав о заболевании, четко следовал всем советам врачей.

- После завершения регулярного чемпионата России нашим игрокам было предоставлено несколько дней отдыха, которые Эрвин Нгапет провёл на родине. Он вернулся в Казань ночным рейсом. На следующее утро он связался с клубным врачом, сообщив о признаках простудного заболевания. Наш доктор попросил его находиться дома, ни с кем не контактировать и позвонил на телефон горячей линии Роспотребнадзора. К Нгапету домой приехала специальная бригада скорой помощи, которая госпитализировала его в инфекционную больницу. Спасибо Эрвину за понимание и дисциплинированное отношение к указаниям врача. Это позволило избежать контакта с другими игроками и сотрудниками клуба. В настоящее время Эрвин находится под наблюдением врачей, в его состоянии наблюдается положительная динамика, он чувствует себя хорошо. Руководители клуба и тренерский штаб постоянно находятся с ним на связи по телефону. Мы искренне желаем Эрвину скорейшего выздоровления и ждём его возвращения в команду! - заявил Брызгалов.

Напомним, что на данный момент из-за пандемии коронавируса в России отменили все крупные спортивные и культурные мероприятия. В Татарстане такой запрет пока действует до 15 апреля.

Число зараженных коронавирусом людей в мире подходит к 250 000. При этом, за все время пандемии скончалось немногим больше 10 000 человек. Побороть болезнь удалось 86 тысячам людей со всего мира.

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 52 пациентов из 23 регионов России. Подобная статистика могла бы звучать страшнее, если бы новости от российских ученых. Накануне стало известно, что им удалось расшифровать геном COVID-19. Это успех, за которым стоит большая работа и еще это значит, что ученые близки к созданию вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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