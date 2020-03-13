Хоккей и футбол без зрителей, чиновники - без заграничных поездок: В Татарстане из-за коронавируса введен особый режим

В минувший четверг появилась информация, что в Татарстане будут переносить крупные спортивные и культурные мероприятия, а также ограничат выезд за рубеж. Не прошло и суток, как власти региона оперативно перешли к действиям.

ОСОБЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Так, в Татарстане до 15 апреля введен особый санитарно – эпидемиологический режим. Президент республики Рустам Минниханов уже отменил все зарубежные рабочие поездки местных чиновников. Сделать это в отношении своих подчиненных он посоветовал и руководителям предприятий.

- Призываем всех жителей республики воздержаться от выездов за пределы страны. Особо обращаем внимание родителей. В связи с предстоящими школьными весенними каникулами, во благо здоровья детей, настоятельно рекомендуем отказаться от зарубежных выездов, - пояснили в пресс-службе правительства Татарстана.

Те, кто все же ездил за границу, будут две недели находиться на карантине. В такую ситуацию попал и глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. Он был в командировке в Германии. Его отправили на домашний карантин. Ближайшие две недели глава ведомства будет контактировать лишь с врачами и не сможет выйти на улицу.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

Что касается спортивных мероприятий, то их не будут отменять. Международные соревнования будут перенесены на более благоприятное время, а внутрироссийские турниры, будь то чемпионат России по футболу, игры плей-офф Кубка Гагарина по хоккею, поединки баскетбольной Единой Лиги ВТБ будут проводиться без зрителей. Кроме того, стало известно, что позже намеченного пройдут и культурные мероприятия.

- Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Всем, кто вернулся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, нужно сообщить об этом в республиканский Роспотребнадзор. Для этого в Татарстане создана круглосуточная "горячая линия": +7(843)296-02-24. Если же человек заметил у себя симптомы заражение (температура, грудная и головная боль), ему нужно срочно обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом жителям Татарстана также советуют соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки в течение дня, ежедневно принимать душ, на работе проветривать помещения, проводить влажную уборку рабочего места, а также использовать маску в людных местах и в транспорте.