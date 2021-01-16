Прошедшая рабочая неделя для татарстанцев в плане погоды была одной из самых непростых. Каждый день казалось, что холоднее уже не станет, но столбики термометров все опускались и опускались. Утром в среду, 13 января, на западе республики - в Муслюмово, зафиксировали почти 39 градусов мороза.В Казани тогда температура воздуха колебалась в пределах от - 29,1 до -32,7, а около аэропорта дело доходило и вовсе до -34,5 градуса.Из-за сильных морозов силы и средства МЧС Татарстана были переведены в режим повышенной готовности. А по рекомендации регионального Минобразования некоторые школы отменили уроки для младшеклассников.КАК ПЕРЕЖИЛИ МОРОЗЫ ЖИВОТНЫЕ В КАЗАНСКОМ ЗООПАРКЕНепривычные морозы с трудом переживают даже люди, что уж говорить о теплолюбивых животных. Казанский зоопарк “Река Замбези” успокоил и показал, как их питомцы чувствуют себя зимой.- Тщательно продуманная система поддержания комфортных условий содержания животных позволяет нашим питомцам оставаться активными и вести привычный образ жизни. Животные бодры и готовы поделиться своим оптимизмом с посетителями, - заметили в пресс-службе зооботсада.СНЕГОПАДЫСейчас республика попала под влияние теплого атмосферного фронта – на улице потеплело, но участились снегопады и метели с сильным ветром. Так, в западных районах выпало до 83% месячной нормы осадков. В Казани из-за сильного снегопада власти даже объявили план оперативный план «Буран». Для очистки дорог будет задействовано до 800 единиц спецтехники.Погода помешала общественному транспорту в Казани. Вскоре стал работать в штатном режиме, но время его ожидания на остановках зависело от состояния дороги. Так, например, утром 13 января из-за холода в городе оборвались провода и встали трамваи.ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯПохолодание заставило большинство казанцев пересесть на личный транспорт и такси, что в совокупности с авариями во время метели, стало причиной частых пробок.Автоинспекторы просили автомобилистов не выезжать за пределы города, а движение грузовиков, а также автобусов и вовсе временно запретили.ПРОИСШЕСТВИЯЕще до введения временных ограничений на езду грузовиков по региональным трассам в метель и гололед, автоинспекторы помогли дальнобойщику, который застрял в сугробе. Мужчине из Тюмени необходимо было остановиться на обочине 67 километра автодороги \\"Казань-Малмыж\\", но многотонная машина завязла в сугробе - водитель не учел ширину обочины.Проезжающие мимо автомобилисты игнорировали его, остановились лишь госавтоинспекторы МВД Татарстана. Выяснив, в чем дело, они вызвали на место спецтехнику, которая взяла обездвиженную фуру на буксир и выдернули ее на дорогу.Обильные осадки и ветер также стали причиной падения одной из арок световой иллюминации, установленной перед новогодними праздниками на казанской улице Баумана. По словам очевидцев, никто не пострадал. Конструкцию оперативно разобрали рабочие, после чего увезли.Кому-то, правда, морозы не помешали даже подраться на улице. В Казани на проезжей части проспекта Универсиады недалеко от станции метро \\"Аметьево\\" между автомобилистами произошел конфликт. Двое мужчин вышли из машин, чтобы выяснить отношения, а скоро к ним присоединился третий. Потасовка длилась не долго, видимо из-за сильного мороза.А в ДРКБ Казани доставили малолетних брата с сестрой из села Куркуль, которые едва не замерзли насмерть ночью. В этом винят их собственную мать, которая, якобы, оставила малышей в неотапливаемом сарае. Суд уже отправил 22-летнюю женщину под арест до 13 марта.КОГДА СНОВА ПРИДУТ МОРОЗЫ?Как оказалось, морозы ушли ненадолго, и в начале будущей недели вернутся вновь. По предварительному прогнозу регионального Гидрометцентра, в понедельник и вторник Татарстан окажется в поле повышенного атмосферного давления. Снегопады постепенно сойдут на нет, температура воздуха ночью будет в пределах от -23 до -29 градусов, а днем – от -17 до -22.