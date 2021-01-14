Сегодня, 14 декабря, Алексеевский районный суд отправил под арест до 13 марта 22-летнюю женщину. Ее обвиняют в покушении на убийство собственных детей - 4-летней дочери и 1,5-годовалого сына.Напомним, пока бабушка находилась на работе молодая мать выпивала с ее сожителем в доме. В какой-то момент она решила проветриться, взяла своих детей и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Там они находились до тех пор, пока девочка не замерзла и не попросилась в дом. Отметим, что той ночью температура воздуха в Алексеевском районе опускалась до 30 градусов мороза.- Мать оставила в сарае мальчика и увела дочь с собой в дом, где и уснула, - рассказали в СУ СКР Татарстана. - Про девочку она забыла. Ее обнаружила утром бабушка, вернувшаяся с работы домой.На судебном заседании обвиняемая расплакалась. Она заявила, что не убивала и не хотела убивать своих детей. Женщина признала, что оставила их в опасности и раскаялась в содеянном. Отметим дети сейчас находятся в ДРКБ Казани в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно о состоянии детей, которые едва не погибли на 30-градусном морозеМать увела их в холодный сарай, и они получили обморожения (подробности)