Сегодня, 15 января, из-за сильного снегопада власти Казани объявили план оперативный план «Буран». Так, для очистки дорог будет задействовано до 800 единиц спецтехники.Рабочие за прошедшие сутки уже вывезли с улиц города более 10 тысяч тонн снега. С начала зимы этот показатель превысил 218 тысяч тонн.Напомним, накануне на Татарстан и Казань обрушились сильная метель и сильный снегопад. За день в городе выпало до 50% месячной нормы осадков. Даже утром 15 января из-за последствий непогоды ощущались проблемы с движением общественного транспорта. Сейчас, как заверили местные власти, он работает в штатном режиме. Но время ожидания на остановках все так же зависит от степени расчистки дорог от снега.Отметим, что, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, метель с сильным ветром также ожидается и в эту субботу, 16 января.