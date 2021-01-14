Жизни 4-летней девочки из Алексеевского района Татарстана сейчас уже ничего не угрожает. Есть только опасении в отношении ее 1,5 годовалого брата.- Состояние старшего ребенка врачи оценивают как стабильное, осуществляются перевязки. Состояние младшего ребенка остается крайне тяжелым, но стабильным. Также ведутся перевязки. Оба ребенка находятся под круглосуточным наблюдением врачей, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь ДРКБ Казани Зухра Гейбадуллина.Напомним, у 1,5-годовалого мальчика была сильно обморожена кисть руки. До этого момента, по словам собственного источника «Комсомолки» в системе здравоохранения, в первую очередь, речь шла даже не о том, чтобы сохранить ребенку конечность, а вообще спасти ему жизнь.Мальчика с сестрой в столицу Татарстана доставили из села Куркуль Алексеевского района, где их в холодном сарае заморозила собственная мать. Температура воздуха тогда опустилась до -30 градусов. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и сегодня, 14 января, ее арестовали. Молодая мать в суде расплакалась и сказала, что не хотела убивать своих детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане мать хотела задушить годовалого ребенка из-за «неприятных отношений»Женщину смог остановить ее сожитель (подробности)