Из-за плохой погоды на дорогах Татарстана ввели ограничения на проезд грузовиков (с 16.00) и междугородних автобусов (с 14.00). Дело в том, что, по прогнозам метеорологов, 14 и 15 января в республике ожидается снег, сильная метель – видимость ухудшится, ветер до 16 м/с, а также снежные заносы на проезжей части и гололедица.По информации ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», для указанного транспорта ограничения вводятся на участках автомобильных дорог: км 735+683 – км 1169+336 М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, км 0+000 – км 28+916 подъезд к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга»; км 10+910 – км 399+065 Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном; км 113+600 – км 126+298 А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 «Волга»; км 0+000 – км 136+969 Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (Татарстан).Ограничения снимут при улучшении погоды.- Призываем участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону 8(843)533 38 88, - обращается к автомобилистам МВД Татарстана.