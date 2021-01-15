Утром 15 января в Казани из-за сильной метели и снегопада временно было ограничено движение трамвая №5 идущего от ж/д вокзала до остановки «Халитова».- Движение восстановлено. На данный момент порывов сетевого хозяйства электротранспорта не зафиксировано, - сообщает городской комитет по транспорту.Напомним, накануне на Татарстан и в частности на Казань обрушился сильнейший снегопад и метель. Сила ветра в порывах достигала 16 м/с. В городе менее чем за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. К вечеру Казань встала в 10 бальных пробках.Люди отмечали отсутствие автобусов на маршрутах. Транспорт из-за снега не мог нормально проехать. Сейчас же общественный транспорт в Казани работает в штатном режиме. Но все равно время ожидания на остановках зависит от состояния дороги – насколько она очищена от снега.