В этот четверг, 14 января, после сильнейших морозов на Татарстан обрушился мощный снегопад и метель. Ветер в порывах, например, в западных районах республики достигал 20 м/с. На дорогах образовались снежные заносы. На этой же территории региона осадки выпали в количестве до 22 мм. А это 83% от месячной нормы. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.В частности, в Казани менее чем за сутки выпало 16 мм, что равно для города 50% месячной нормы.Высота сугробов, опять же в западных районах Татарстана, на утро 15 января достигала 59 сантиметров (в Казани 48 сантиметров).