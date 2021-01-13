С искренними словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции республики обратился дальнобойщик из Тюмени. Несколько дней назад он попал в сложную ситуацию - ему необходимо было остановиться на обочине 67 километра автодороги \\"Казань-Малмыж\\", но многотонный грузовик завяз в сугробе.Водитель не учел ширину обочины, вот и самостоятельно не смог вытащить автомобиль из снежного плена. Проезжающие мимо автомобилисты не останавливались, и мужчина замерзал в кабине автомобиля.Фуру заметили патрульные госавтоинспекторы МВД Татарстана. Выяснив, в чем дело, они вызвали на место спецтехнику, которая взяла обездвиженную фуру на буксир и выдернули большегруз на дорогу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтоял на коленях и едва не умер: в Татарстане на трассе гаишники спасли мужчину, который лишился сил, ловя попуткуПострадавшего отпоили горячим чаем и отвезли в ближайшую больницу (подробности)