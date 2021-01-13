Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, утром 13 января на востоке республики – в Муслюмово, были зафиксированы морозы до -38,7 градуса. Чуть «теплее» было на крайнем юго-востоке – в Бавлах, там столбики термометров показывали -25.При этом в Казани температуры воздуха колебались в пределах от - 29,1 до -32,7, а около аэропорта города дело доходило до -34,5 градуса.Напомним, из-за сильных морозов силы и средства МЧС Татарстана были переведены в режим повышенной готовности.В той же Казани по рекомендации Минобразования Татарстана из-за холодов некоторые школы отменили уроки для младшеклассников.