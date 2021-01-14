Жители села Куркуль Алексеевского района не рады обретенной «славой». Еще бы ночью тут едва насмерть не замерзли дети – 4-летняя девочка и ее 1,5 годовалый брат. Причем винят в этом их собственную мать. Тем не менее, местные с удовольствием помогли приехавшему корреспонденту «Комсомолки» разобраться в хитросплетениях сельских нравов и семейных уз.Население Куркуля едва превышает 400 человек, село постепенно вымирает - считают местные жители. Работы здесь или нет вовсе, или мало. Остается только одно – выпивка.Молодежь спешит уехать и закрепиться в Казани, навещая оставшихся родителей по выходным или во время отпуска.СЕМЬЯАрестованная по обвинению в покушении на убийство собственных детей 22-летняя Карина (имя изменено – Ред.) была у своей матери четвертым ребенком. Но на всех них женщина была лишена родительских прав из-за проблем со спиртным. Тем не менее спустя время она сумела взять себя в руки закодироваться. Тогда ей вернули детей, которые воспитывались в приемной семье и в другом районе Татарстана. Правда, к этому моменту двое старших дочерей уже вышли замуж и имели собственные семьи. Однако про родную мать не забыли и довольно часто приезжают к ней в гости.Карина же успела пожить с родительницей. Та в селе Куркуль работает дояркой на местной ферме и обосновалась в доме своего сожителя.- Работящая очень, но имела слабость выпить вместе со своим мужиком, - отметили местные жители в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – Она-то хоть работает, а он только пьет.Едва Карина закончила школу, как тут же вышла замуж. Вместе с супругом уехала в село Чувашский Брод Алькеевского района Татарстана. Родила там дочку, но семейная жизнь не задалась, и она вернулась обратно в Куркуль – к своей матери и ее сожителю в дом. Через некоторое время снова родила – сына, уже от другого мужчины. Потом устроилась работать скотницей на ту же ферму, где ее мать числится дояркой.СТАРАЛАСЬ СОЗДАТЬ УЮТНОЕ ГНЕЗДЫШКОПо словам местных жителей, Карина очень любит своих детей. На материнский капитал она купила дом недалеко от матери - на параллельной улице, рядом с церковью, школой и домом культуры.Там успели вставить новые окна, покрасить синей краской ворота и нарисовать на них двух лебедей - символ верности и любви. Но с отоплением были какие-то проблемы и жить в холодном доме было нельзя. Вот и обитала женщина с детьми у сожителя своей матери.ПОССОРИЛИСЬ И ОНА УШЛАВ тот вечер 12 января, как полагают следователи, хозяин дома и молодая мать с сыном и дочкой остались одни. Бабушка ушла на работу и должна была пробыть там до 6.00 следующего дня.Взрослые выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора. Что стало ее причиной - пока непонятно. Но в силу особенностей своего характера и количество выпитого спиртного Карина забрала детей и ушла ночевать в свой неотапливаемый дом.Открыть дверь туда она сразу не смогла. Так и сидела вместе с детьми в сарае, пока дочка не стала просится домой. Тогда Карина оставила маленького сына в сарае, разбила окно на веранде и вместе с девочкой пробралась в дом. Там мать уснула, забыв про оставленного на улице мальчика. Его в сарае и застала бабушка, которая вернулась с работы раньше положенного.- Она ведь до утра должны была на ферме быть, а тут словно сердце неладное почуяло, она и вернулась домой, и потом прибежала к дочери, - рассказала соседка семьи Надежда Рыжкова. - Мы тут все очень переживаем, что дети пострадали. Если бы она к нам постучала, мы бы и помогли растопить дом, на ночь к себе забрать. Да любой бы к себе забрал! Но она же нетрезвая была.Во дворе дома Карины сарай, рядом с воротами на улице - еще один. Он полуразрушен, заполнен пустыми трехлитровыми банками и какими-то тряпками. Предварительно, именно там провел ночь ее маленький сын.По словам соседки, медики и полиция приехали к дому в 3.00. Мальчика с сестрой увезли в больницу, а их мать на допрос. На утро возле ворот остались валятся только детские вещи - трусики и маечка мальчика.АРЕСТЖизни малышей сейчас спасают врачи ДРКБ Казани- малыши поступили с тяжелейшими обморожениями.- Состояние старшего ребенка врачи оценивают как стабильное, осуществляются перевязки. Состояние младшего ребенка остается крайне тяжелым, но стабильным. Также ведутся перевязки. Оба ребенка находятся под круглосуточным наблюдением врачей, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь ДРКБ Казани Зухра Гейбадуллина.До этого момента, по словам собственного источника «Комсомолки» в системе здравоохранения, в первую очередь, речь шла даже не о том, чтобы сохранить детям полноценное здоровье, а вообще спасти им жизнь, особенно мальчику.Как сообщила корреспонденту «Комсомолки» одна из родственниц сожителя бабушки детей, у младшего ребенка день рожденья 17 января, и она даже купила ему подарок, собиралась вручить, но видно пока не судьба.Тем временем, когда суд отправлял мать детей под стражу, стало известно, что Карина, оказывается, состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.Что будет с ее детьми теперь большой вопрос. Их могут отдать родным отцам. По словам жителей села Куркуль, один из них сейчас отбывает наказание в колонии и должен освободится в апреле этого года. Но кому из детей он приходится папой они и сами толком не поняли – настолько все запутано.Но есть и другой вариант. Девочка с братом рискуют повторить судьбу своей матери – их по решению суда могут отправить на воспитание в приемные семьи.