Стали известны подробности обморожения двух детей в Алексеевском районе Татарстана. Утверждается, что к этому причастна их 22-летняя мать. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье \\"Покушение на убийство малолетних\\".Накануне, 12 января, бабушка детей находилась на работе. Дома оставались ее сожитель, дочь и двое внуков: 4-летний мальчик и 1,5-годовалая девочка. Молодая женщина и мужчина вместе выпивали.В какой-то момент мать решила проветриться, взяла своих детей и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Там они находились до тех пор, пока мальчик не замерз и не попросился в дом. Отметим, что этой ночью температура воздуха в Алексеевском районе опускалась до 30 градусов мороза.- Мать оставила в сарае дочь и увела сына в дом, где и уснула, - рассказали в СУ СКР Татарстана. - Про девочку она забыла. Ее обнаружила утром бабушка, вернувшаяся с работы домой.Женщина сразу вызвала \\"скорую\\". Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в ДРКБ, сейчас за ее жизнь борются врачи. Ее брат находится в тяжелом состоянии. С ним, кроме медиков, работают и психологи.Как сообщали собственные источники \\"Комсомолки\\" в Алексеевском районе, хоть семья и не состояла на профилактическом учете как находящаяся в социальной опасности, молодая женщина вела весьма свободный образ жизни, могла несколько дней кряду злоупотреблять спиртным в разных компаниях, оставляя детей на родственников.В настоящее время подозреваемая задержана. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении ее под стражу.