В Татарстане наблюдаются сильные морозы. В той же Казани столбики термометров местами опустились ниже отметки -26. Хотя ранее по городу прогнозировалось максимум -24 градусов. Напомним, согласно рекомендациям Минобразования Татарстана при -25 в школах для младших классов уроки отменяются.Тем временем из-за мороза силы и средства МЧС Татарстана перевели в режим повышенной готовности. Так, в частности, ведется непрерывный мониторинг ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ по недопущению на них аварий.- Во избежание пожаров рекомендуем жителям обратить внимание на исправность отопительных печей, электрообогревательных приборов и газового оборудования. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, - обращается МЧС Татарстана.