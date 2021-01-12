В Татарстане 13 января ожидается сильное похолодание. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в среду ночью ожидается от -25 до -30 градусов, а при прояснениях и до -34 (в Казани, в том числе и утром, от -27 до -29, при прояснениях до -31). Днем же будет от -20 до -25 градусов (в Казани максимум до -24).В связи с такими морозами по рекомендациям Минобрнауки Татарстана уроки в школах могут быть отменены.Так, в начальных классах сельских школ это могут сделать при -23 градусах, в начальных классах городских образовательных учреждений и 5-9 классах сельских школ – при -25, в 5-9 классах городских организаций – при -27 градусах, в 10-11 классах сельских школ – при -30, а в 10-11 классах городских школ – при -32 градусах мороза.Также не допускаются занятия физкультурой для младшеклассников на улице при температуре воздуха ниже -3 градусов и ветре скоростью более 6-10 м\\\\с, для старшеклассников – ниже -10 градусов и при такой же силе ветра.