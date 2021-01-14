С приходом нового 2021 года на Татарстан в целом и на Казань в частности обрушились метели и морозы. Столбики термометров в республике опускались до -39 градусов. Такое с трудом переживают даже привыкшие к холоду люди, что уж говорить о теплолюбивых животных. Казанский зоопарк “Река Замбези” показал, как их питомцы чувствуют себя зимой.- Тщательно продуманная система поддержания комфортных условий содержания животных позволяет нашим питомцам оставаться активными и вести привычный образ жизни. Животные бодры и готовы поделиться своим оптимизмом с посетителями, - заметили в пресс-службе зооботсада.