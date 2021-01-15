После морозного антициклона, когда фиксировалась температуры под -39 градусов, Татарстан попал под влияние теплого атмосферного фронта – на регион обрушился снегопад и метель с сильным ветром. В западных районах Татарстана выпало до 83% месячной нормы осадков.В субботу, 16 января, республика окажется под влиянием очередного циклона. Так, что снова пойдет снег, ожидается метель с ветром до 17 м/с, на дорогах возможна гололедица и образования снежных заносов. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от -10 до -15, днем – от -6 до -11 градусов. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.В воскресенье, 17 января, циклон начнет уходить с территории региона. Пройдет небольшой снег, днем будет от -11 до -16.А вот в начале следующей недели в Татарстан снова придут морозы. Так, по предварительному прогнозу регионального Гидрометцентра, в понедельник и вторник республика окажется в поле повышенного атмосферного давления. Снегопады постепенно сойдут на нет, температура воздуха ночью будет в пределах от -23 до -29 градусов, а днем – от -17 до -22.