В этот четверг, 14 января, во время сильной метели в центре Казани на улице Баумана обрушилась иллюминация, установленная перед новогодними праздниками. Упавшую конструкцию заснял очевидец.- Вроде никого не задела, но где гарантия, что остальные не обрушатся, - прокомментировал он произошедшее.Предварительно, причиной обрушения стали обильные осадки и сильный ветер. Напомним, он в Татарстане в порывах сегодня достигает 16 м/с.Известно, что на место выезжали рабочие и рухнувшую конструкцию должны разобрать, а после увезти.