Приговор Галявиеву вынесен, но окончательная точка в этом деле еще не поставлена: что известно о стрельбе в гимназии № 175 в Казани спустя два года, последние новости

В трагедии пострадали 139 человек. Фото: Марат Мугинов, мэрия Казани

Ровно два года назад, 11 мая, в казанской гимназии № 175 произошла страшная трагедия — стрельба в школе привела к гибели семи детей и двоих учителей. Несмотря на то, что Верховный суд Татарстана вынес приговор стрелявшему Ильназу Галявиеву, окончательная точка в этой истории до сих пор так и не поставлена.

Дети выпрыгивали из окон в надежде спастись

Сразу после майских праздников ученики казанской гимназии № 175, как ни в чем не бывало, вернулись к занятиям. Утром во время второго урока в школу с дробовиком неожиданно ворвался 19-летний Ильназ Галявиев, который открыл стрельбу по невинным школьникам и учителям. Его первой жертвой стала ученица на крыльце здания. Галявиев выстрелил в нее, но пуля прошла по касательной, девочке удалось сбежать.

Следующим злоумышленнику преградил путь сотрудник гимназии Мулланур Мустафин. Именно он первым встал на защиту детей и до последнего держал руками стеклянную дверь, через которую ломился Галявиев. Нападавший прострелил ее из ружья картечью. Мустафин получил ранение в живот и упал. Войдя внутрь, Ильназ выстрелил в голову лежащего мужчины, но заряд прошел по касательной. Мустафин выжил в тот страшный день, но теперь от полученных ранений страдает приступами эпилепсии и сожалеет, что не смог тогда остановить убийцу.

Первым пытался остановить стрелявшего охранник гимназии №175 Мулланур Мустафин. Фото: горбольница №7

На первом этаже на звуки выстрелов вышла учительница начальных классов Венера Айзатова. Нападавший выстрелил в нее — женщина позже скончалась в больнице. После чего Ильназ Галявиев взорвал самодельную бомбу в коридоре на первом этаже. Тут, к счастью, обошлось без жертв

Директор гимназии по громкой связи приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми. Одни школьники прятались под партами и тихо сидели в кабинетах, другие — выпрыгивали из окон верхних этажей в надежде спастись, в результате чего получали переломы. На пути Галявиева все кабинеты были закрыты. Однако на третьем этаже он все же нашел открытый 8А класс, где и убил семерых детей. Молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева попыталась закрыть собой учеников, но также погибла от рук злоумышленника.

В классе, где погибли дети, не работал громкоговоритель

По версии следствия, в одном из классов была неисправна система оповещения, и поэтому учительница с детьми не услышали указания директора закрыться в кабинете. Именно в этом классе Галявиев и расстрелял детей. Сама же директор гимназии №175 Амина Валеева заверяет, что вся система оповещения была в исправном состоянии, причем на всех этажах.

Позже в отношении нее будет возбуждено уголовное дело о халатности. В декабре 2022 года прокуратура Татарстана не утвердила обвинительное заключение в отношении директора гимназии №175. Ее уголовное дело отправили обратно в следственный комитет на дополнительное расследование, которое продолжается по сей день.

В отношении директора гимназии №175 возбудили уголовное дело. Фото: скриншот

Галявиев шел по улице с ружьем, и никто его не остановил

Организатор стрельбы в гимназии №175 Ильназ Галявиев оказался ее выпускником. На момент совершения преступления он учился на четвертом курсе казанского колледжа ТИСБИ, но был отчислен. Однокурсники и преподаватели описывали его, как тихого и неконфликтного студента.

По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, Галявиев готовился к этому страшному дню с февраля 2021 года. Прошел обучение по безопасному обращению с оружием, медосмотр для владения ружьем, получил все необходимые свидетельства и лицензии для его хранения и использования. Для изготовления бомбы посмотрел обучающие видеоролики и заказал с интернет-магазинов все нужные предметы. Деньги на все это и ружье, Ильназ Галявиев заработал, играя в компьютерные игры. Вместе с этим искал в интернете книги и фильмы про расстрелы в школах, изучал деструктивные субкультуры.

Планы Галявиев свои не скрывал, рассказывал о них в соцсетях, но никто не воспринял его угрозы всерьез. Примечательно и то, что в день нападения он шел порядка 3-4 минут от своего дома до школы по улице с дробовиком, но никто из прохожих в то утро не обратил на него внимания.

Родители Галявиева из-за агрессивного поведения Ильназа решили съехать от него. У него была полная свобода на все. За ним никто не наблюдал, не препятствовал его выходкам. В пустых четырех стенах он самостоятельно строил свой план, при этом понимая какой вред и ущерб он нанесет. Ильназ приобрел около 500 патронов именно с картечью, так как знал, что попадание будет максимально точным. Также он осознавал, что в школе большинство учеников младше 14 лет, они беззащитны и не смогут оказать ему должного сопротивления, заявил в суде Илдус Нафиков.

Галявиев готовился к преступлению заранее. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Был ли второй стрелявший?

Спустя 20 минут после начала нападения к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев решил не скрываться, вышел на крыльцо и сдался. Ему приказали поднять руки вверх и опуститься на колени. Он не стал сопротивляться и подчинился.

В машине, когда его везли в отделение полиции, Галявиев перестал изображать тихоню и извернувшись попытался покончить с собой. Ехавшим с ним правоохранителям пришлось удерживать его всю дорогу. Оказавшись в полиции, Ильназ Галявиев устроил настоящую истерику. Кричал, что он бог и всех ненавидит. Чтобы он в таком состоянии с собой ничего не сотворил, его пришлось привязать. Это уже потом на суде, который признал Галявиева вменяемым, тот отказался от своих слов о том, что он бог.

Стоит отметить, что в день трагедии в интернете и СМИ активно обсуждалось, что стрелявших в гимназии могло быть на самом деле больше. В Сеть даже попали фото очевидцев, что в момент задержания Галявиева на крыше образовательного учреждения находилось два неизвестных человека.

Позже «КП-Казань» выяснит, что на крыше гимназии в тот момент были полицейские. Они действительно искали там возможных сообщников Ильназа Галявиева. Но там никого не было. Показания сотрудников правоохранительных органов в суде свелись к одному: никого из других стрелявших и их следов найдено не было.

Суд над Галявиевым начался спустя 1,5 года после трагедии

Организатор нападения Ильназ Галявиев предстал перед судом лишь спустя 1,5 года после своего задержания — 9 ноября 2022 года. Все это время по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани шло следствие. Также проводились психолого-психиатрические экспертизы. Первая в Москве показала, что Галявиев мог не осознавать того, что делала. Но вторая, которая была проведена в Санкт-Петербурге, четко показала, что он вменяем и все прекрасно понимал, когда стрелял в детей.

Старт процесса над ним мог бы состояться еще 11 мая — в годовщину трагедии. Однако его то и дело переносили, так как обвиняемый все никак не мог прочитать все 325 томов уголовного дела. В какой-то момент прокуратура Татарстана даже хотела через суд ограничить ему время на чтение материалов, но не вышло. Пришлось ждать.

Как отметили на суде родители выживших детей, даже спутся два года после нападения ребята по ночам до сих пор плохо спят, боятся любого шороха, шума и мучаются от кошмаров — им все еще снится тот злосчастный день. Сам Галявиев не совсем желал слушать такие детали, и выразил даже некий протест на оглашения этих подробностей. Но судья объяснил ему, что это все в рамках закона.

На слушаниях Галявиев смотрел на всех окружающих злобно, на вопросы журналистов отвечать отказывался, просил не фотографировать, нецензурно выражался и показывал неприличные жесты. От двух платных адвокатов, предоставленных ему, отказался. Ильназ Галявиев полностью признал свою вину и больше не кричал, что он бог. На слушаниях надевал капюшон и прятал лицо.

Примечательно и то, что в здании Верховного суда Татарстана, во время рассмотрения дела о стрельбе в гимназии №175, дважды проводили эвакуацию из-за срабатывавшей пожарной сигнализации.

Приговор Галявиева пересмотрят в Нижнем Новгороде. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Галявиев может выйти на свободу?

Во время прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для Галявиева пожизненное заключение с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующего срока — в исправительной колонии особого режима.

В итоге Верховный суд республики приговорил его к пожизненному заключению сразу с отбыванием всего срока в колонии. Из запрошенных потерпевшими 120 миллионов рублей компенсации суд постановил выплатить 22 миллиона рублей.

Галявиев заявил, что покроет все иски, за счет продажи своей книги. В последнем слове он также попросил прощения за содеянное. Однако потерпевшие не уверены в его искренности и считают, что никто его книгу читать не будет. Адвокат просил провести еще одну экспертизу на невменяемость своего клиента. То есть уже третью по счету. В этом было отказано.

В итоге адвокат Ильназа Галявиева решил обжаловать приговор о пожизненном заключении своего клиента. Его заявление рассмотрят в четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода.

При этом даже если Галявиеву оставят пожизненное заключение, что вероятнее всего, то он по закону все равно может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лет так через 20-25. Решение будет зависеть от вышестоящих органов. Но как показывает практика, у таких преступников получить УДО еще не получалось ни разу.

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