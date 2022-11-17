Сам Ильназ Галявиев спокойно слушал показания потерпевших, и со всем соглашался. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 17 ноября, в Верховном суде Татарстана состоялось третье заседание по громкому делу о нападении на казанскую гимназию №175. Главным и единственным обвиняемым является Ильназ Галявиев. На процессе выступили пострадавшие. Они поделились с судом новыми подробностями.

«ОН НАПРАВИЛ НА МЕНЯ РУЖЬЕ И ВЫСТРЕЛИЛ»

Первой свою историю рассказала Алина С. - та самая ученица, которая первая встретила на крыльце Галявиева и сбежала, когда он навел на нее ружье.

- Я стояла на крыльце, ждала своего знакомого, который должен был принести электронную книгу. Потом заметила Ильназа, вооруженного и одетого во все черное. Он поднимался к крыльцу, и наше расстояние составляло около трех метров. Он мне крикнул: «Беги!». Я была в шоковом состоянии, не понимала что происходит. Ильназ направил на меня оружие и выстрелил. Пуля попало в шею по касательной. Тогда я решила скорее убежать домой, - рассказала девушка.

На тот момент Алина не до конца осознавала, что происходит. Пока она бежала от школы, слышала грохот и стрельбу внутри нее. Оказавшись дома, девушка рассказала обо всем маме и та вызвала дочери «скорую помощь». По словам Алины, на тот момент она была в таком шоке, что даже не сообразила позвонить в полицию и сообщить о нападении.

При этом на суде девушка отметила, что ранее уже была знакома с Ильназом Галявиевым, она училась вместе с ним, только тогда он был для нее старшеклассником. Лично, конечно, с ним не общалась, но знает, что в гимназии никто над Галявиевым не издевался и не обижал его.

СПЕРВА ВЫСТРЕЛИЛ В УЧИТЕЛЬНИЦУ

Следующим выступил Рамиль Г. В тот день, 11 мая 2021 года, он как обычно проводил сына в школу, а после спокойно поехал на работу. Когда мужчина уже был там, ему позвонила жена и сообщила о нападении. Рамиль сначала не мог заставить себя поверить в то, что стрельба действительно происходит в гимназии, где учится его ребенок.

- Через час, как я узнал о случившемся, я решил поехать туда. Там уже все было оцеплено. Мы вместе с женой ждали результатов. После того, как все закончилось, нас пригласили к гимназии. Нам дали список выживших детей и тех, кого направляли в РКБ. Не тут, не там мы своего сына не обнаружили, - вспоминает мужчина.

Его сын учился в том самом 8 А, куда ворвался вооруженный Галявиев – дверь в кабинет оказалась открыта. Как стало известно на суде, он сначала расстрелял учительницу, а после и детей. Сын Рамиля получил ранение грудной клетки, живота и шеи. Мальчик погиб на месте. Родители опознали его по кроссовкам.

РЕШИЛ ВЫПРЫГНУТЬ ИЗ ОКНА

Следующей пострадавшей стала Гульнара З. Как и многие, она о стрельбе в гимназии №175 узнала через социальные сети. В родительских чатах она увидела соответствующие сообщения. После чего сразу же решила позвонить маме – Венере Айзатовой, ведь она работала там учительницей начальных классов. Но сразу дозвониться не получилось. Лишь спустя время трубку взял незнакомый мужчина. Он сообщил женщине, что ее мама вывела детей из гимназии. Не теряя ни минуты, Гульнара З. бросилась туда.

- На тот момент территория была оцеплена. Я искала ее везде, около садика, куда вывели всех детей, поехала по всем больницам, но все было безуспешно. А уже после вынесли список погибших, там и оказалась моя мама. Один выстрел и ее нет, - рассказала на суде женщина.

Венера Айзатова являлась руководительницей сразу двух начальных классов. В момент нападения на гимназию у нее не было занятий. Она находилась в своем кабинете на первом этаже, где шел урок английского языка. Когда все услышали что-то похожее на выстрелы, Венера Айзатова решила выйти с кабинета и проверить, что происходит. Однако обратно она так и не вернулась. Тогда учительница английского языка поняла, что нужно закрыть двери и открыть окна.

- Я помню, что около нашей двери был взрыв, и комната наполнилась дымом. На меня и других ребят еще упал шкаф, но мне было не больно. Я тогда решил выпрыгнуть из окна. Пока бежал, видел, как с третьего этажа упала девочка и что-то себе повредила. У меня травм не было, но до сих пор я боюсь один оставаться дома, и меня пугает любой шум, - зачитали в суде показания ученика погибшей Венеры Айзатовой.

Отметим, по оглашенным на этом заседании показаниям других детей, после трех-четырех выстрелов директор гимназии по громкой связи объявила учителям о необходимости закрыться в классах и не паниковать. Но дети сразу почувствовали по ее голосу, что она была сильно взволнована. Показания учеников гласят, что это волнение передалось и им.

По указанию учителей ребята спрятались в углу кабинета, под партами и прижались к стене. Кто-то выбрал тактику сидеть тихо, чтобы не привлечь никакого внимания, а кто-то начал звонить родителям, чтобы успокоить их, что с ними все хорошо. Всех этих детей объединяло одно – желание выжить и спастись. Они мечтали, чтобы все поскорее закончилось и снова увидеть своих родных.

В этот раз устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев не удивлялся тому, что тот день при нем раскладывают чуть ли не по минутам. Он, похоже, смирился со всем – молча кивал в ответ на все запросы судьи и со всем соглашался.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли 11 мая 2021 года. Их устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Переступив через раненного им Мулланура Мустафина, он прошел внутрь гимназии, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро. После чего он решил слаться и вышел на крыльцо гимназии. К этому времени подъехали сотрудники Росгвардии. Галявиева скрутили и увезли в отделение полиции.

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