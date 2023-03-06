Был ли второй стрелявший? Свидетели рассказали подробности нападения на гимназию №175 в Казани

Сам Галявиев молчал, лишь хладнокровно отвечал на вопросы судьи: «возражений нет» и «вопросов не имеется» Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В понедельник, 6 марта, в Верховном суде Татарстана прошло очередное заседание по громкому делу о нападении на гимназию № 175 в Казани. Тогда 11 мая 2021 года ее бывший выпускник Ильназ Галявиев убил семерых детей и двоих учителей, а десятки человек получили ранения и травмы.

«ЭТО ОН СТРЕЛЯЛ!»

В день трагедии в интернете и СМИ стали активно обсуждать, что стрелявших в гимназии в школе могло быть на самом деле больше. В интернет даже попали фото очевидцев, что в момент задержания Галявиева на крыше образовательного учреждения находилось два неизвестных человека. Но «КП-Казань» еще до суда разоблачила теорию заговора о нескольких стрелявших. Одним из тех, кто оказался тогда на крыше гимназии был полицейский. Они действительно искали там возможных сообщников Ильназа Галявиева. Но там никого не было. Некоторым показалось этого мало, они начали рассуждать о том, что после задержания Галявиева дети в гимназии еще слышали хлопки, которые были похожи на выстрелы. Последние точки над «i» в этом вопросе расставили свидетельские показание других участников задержания Галявиева. Их и заслушали 6 марта в Верховном суде Татарстана. До этого заседания проходили в закрытом режиме, так как касались подробностей, которые касались информации о несовершеннолетних потерпевших.

Ильназ Галявиев при появлении свидетелей надел на голову капюшон от куртки и продолжал прятать ото всех свое лицо. Отвечая на вопросы судьи, вставал и хладнокровно отвечал «возражений нет» и «вопросов не имеется». Потом он все-таки снял капюшон, достал блокнотик с ручкой и записывал все что говорилось.

Так, первым заслушали показания уже бывшего сотрудника Росгвардии Татарстана, который непосредственно участвовал в задержании Галявиева. По его словам, в тот день его экипаж первым прибыл к гимназии №175. Облачившись во всю необходимую экипировку он с коллегами выдвинулись ко входу в здание.

Оттуда навстречу вышел молодой человек в темной одежде. «Это он стрелял!»: выкрикнул кто-то из толпы. Галявиеву приказали поднять руки вверх и опуститься на колени. Он не стал сопротивляться и подчинился. На заданный вопрос о количестве нападавших Ильназ ответил, что был один.

Да, сомнения в дело, конечно, вносят показания детей из гимназии №175. С их слов, они слышали хлопки, похожие на стрельбу или взрывы, и после задержания Ильназа Галявиева. Полицейский-водитель, который в тот день также участвовал в задержании, в своих показаниях тоже отметил, что около здания кто-то из людей выкрикнул, мол, в гимназии находится второй стрелявший.

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Полицейские тут же отправились осматривать помещения, разделившись кто налево, кто направо, а кто прямо. Сначала первый, потом второй, потом третий и четвертый этажи — так со всех сторон осмотрели всю гимназию.

- Мы каждую дверь открывали, каждую щель смотрели. Некоторые двери не открывались, пришлось их выбивать. В некоторые кабинеты стучались, слышали, что дети плачут, говорили, что мы — сотрудники полиции, удостоверение через щель показывали, - вспоминает полицейский.

На четвертом этаже правоохранители заметили в одном из кабинетов открытое окно, откуда можно было выйти на крышу школы. Ее также полностью осмотрели, никого так и не нашли. Так, что же слышали на самом деле дети после задержания Галявиева?

В тот день дети слышали странные хлопки в гимназии №175 и после задержания Галявиева. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сами правоохранители, выступившие свидетелями по делу о нападении на гимназию №175 в Казани, как один заявили, что после задержания никаких выстрелов не слышали, тем более взрывов. Они считают, что за хлопки дети могли принять звуки выбиваемых ими дверей. Возможно в состоянии паники и страха спутали их с выстрелами.

Пока полицейские обыскивали гимназию №175 в Казани. Задержанного Ильназа Галявиева повезли в ближайшее отделение. По словам водителя-полицейского, спокойствие парня резко сошло на нет. Закованный в наручники он пытался так выкрутиться, чтобы как-нибудь навредить, даже бился головой о кузов машины. Мало того, когда его прижали к сиденью, Галявиев пытался свести все к удушению. Но ничего у него в итоге не получилось. Оказавшись же в отделении полиции он и вовсе разошелся, начал кричать что он «Бог» и «всех ненавидит».

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли 11 мая 2021 года. Их устроил ее выпускник Ильназ Галявиев. Переступив через раненного им сотрудника гиманзии Мулланура Мустафина, он прошел внутрь, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытую дверь.

По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро. После чего он решил сдаться и вышел на крыльцо гимназии.

Во время следствия над ним, его едва чуть не признали невменяемым, но повторная экспертиза показала, что молодой человек осознавал, что творит. Суд над ним до сих пор продолжается. Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение.

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