Прокурор Татарстана Илдус Нафиков прокомментировал мотив Галявиева: «От Раскольникова он ушел дальше»

По мнению Нафикова, мотивом преступления поступило его отказ от всего святого. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана в среду, 29 марта, начались прения по громкому делу о нападении на гимназию №175 в Казани, которое совершил ее бывший выпускник Ильназ Галявиев. Тогда были убиты семь детей и две учительницы, множество получили ранения и травмы.

На заседании сторону гособвинения представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

- 11 мая 2021 года разразилась трагедия, которая разделила нашу история на до и после. В результате вооруженного нападения погибли дети и взрослые. У меня язык не поворачивается назвать его подсудимым. Галявиев нарушил заповеди всех религий. Это пример того, кто бросил вызов себе и обществу, и к чему это привело. Я чувствую боль, за мной погибшие, которые не вернутся, - сказал Нафиков.

Сам Галявиев, по словам прокурора, к этому дню готовился с февраля 2021 года. Так, он прошел обучение по безопасному обращению с оружием, медосмотр для владения ружьем, получил все необходимые свидетельства и лицензии для его хранения и использования . А для изготовления бомбы посмотрел обучающие видеоролики и заказал с интернет-магазинов все нужные предметы. Также в ноутбуке и телефоне Тльназа Галявиева было обнаружено, что в поисковой системе он искал книги и фильмы про убийства, изучал деструктивные субкультуры.

Как отметил Илдус Нафиков, родители Галявиева после того, как заметили, что Ильназ начал вести себя агрессивно, решили съехать от него. В связи с этим у него была полная свобода на все. За ним никто не наблюдал, не препятствовал его выходкам. В пустых четырех стенах он самостоятельно строил свой план, при этом понимая какой вред и ущерб он нанесет. Ильназ приобрел около 500 патронов именно с картечью, так как знал, что попадание будет максимально точным. Также он осознавал, что в школе большинство учеников младше 14 лет, они беззащитны и не смогут оказать ему должного сопротивления.

В гимназии №175 Галявиев планировал использовать все патроны

Кроме того, Галявиев продумал и время нападения. Так, в первый раз он не попал, так как пришел в гимназию в день каникул. Поэтому узнал точное расписание. Пришел примерно в 7.46 на первые уроки после майских праздников, столкнулся в гимназии с ее сотрудником. Мужчина спросил Галявиева является ли он учащимся, на это тот ответил, что хочет привести своего брата в школу. Ему сказали, что эту информацию нужно узнать у завуча и ему следует покинуть заведение.

Вернулся Галяевиев в 9.24 уже подготовленным и вооруженным . Первой жертвой стала девушка. Она ждала на крыльце гимназии знакомого, который должен был вынести ей электронную книгу. Девушка была легко ранена и убежала. Далее последовало два выстрела сторону сотрудника гимназии Мулланура Мустафина и взрыв самодельной бомбы. Следующими жертвами стали молодая учительница английского языка и преподаватель начальных классов Венера Айзатова. Галявиев патроны не жалел. Стрелял по тем, кого видел. Учителя заврулись в кабинетах вместе с детьми. Некоторые школьники тихо прятались там под партами. А другие решили спастись выпрыгнув из окна на асфальт. В результате чего получали переломы. В это время Галявиев находит открытый кабинет 8А класса и открывает стрельбу, погибли семь детей.

После того, как Галяевие услышал сирены подъехавших машин экстренных служб, он решил сдаться. У него еще оставались патроны, и он планировал использовать их все.

- Когда его задержали, он ответил, что ненавидит всех. Реализация не доведена до конца, по независящим от него условиям: недостаточное умение пользования взрывчатыми веществами, оружием, закрытые двери, побег людей и приезд полицейских, - заявил Нафиков.

«Отказался от всего святого»

По мнению Нафикова, мотивом преступления поступило его отказ от всего святого, отсутствие уважения старших и души. В качестве примера он привел произведение Достоевского «Преступление и наказание». Галявиев подобно главному герою решил проверить «тварь ли он дрожащая или право имеет». От Раскольникова он ушел дальше, углубился, считает Нафиков.

Галявиев к этому дню готовился с февраля 2021 года. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Также прокурор Татарстана в зале суда отметил, что Галявиев является особо опасным для общества. В связи с этим сторона обвинения предложила выбрать меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

- Преступление дерзкое, жесткое, из ряда выходящее. Оно переворачивает душу каждого человека. Никакая иная мера наказания не может восприниматься как справедливая и не может гарантировать повторения таких событий. Если потребуется, мы готовы после выступления стороны защиты высказать свое мнение, если это потребуется, - заключил Нафиков.

Напомним, выступление адвоката Ильназа Галявиева состоится в Верховном суде Татарстана 10 апреля.

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