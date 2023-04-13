Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, приговорили к пожизненному заключению

Вместе с Галявиевым во время оглашения приговора внутри стеклянной клетки находились правоохранители. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот четверг, 13 апреля, спустя почти два года после стрельбы в гимназии №175 в Казани ее организатору Ильназу Галявиеву огласили приговор. Напомним, тогда 11 мая 2021 года были убиты семь детей и две учительницы, 139 человек получили тяжкий вред здорвью. После задержания Галявиев кричал, что он бог и всех ненавидит. Громкое дело рассматривали в Верховном суде Татарстана. Оно состоит из 300 томов.

В итоге Ильназа Галявиева признали виновным по следующим уголовным статьям: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Во время оглашения приговора Галявиеву предоставили беспрецедентную охрану. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Галявиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, Верховный суд Татарстана постановил удовлетворить к нему гражданские иски от потерпевших на 22 миллиона рублей. Напомним, что в своем последнем слове Галявиев просил у всех прощения и обещал все оплатить, за счет продажи своей книги.

- Помимо работы в колонии, собираюсь написать книгу. Богом себя не считал и не считаю, - сказал на суде Галявиев.

В свою очередь потерпевшие уверены, что никто читать эту книгу не будет. Некоторые из них и вовсе сказали, что денег от Галявиева им не надо, так как это не вернет убитых им детей.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли 11 мая 2021 года. В то утро Ильназ Галявиев оделся во все черное, взял с собой самодельную бомбу, ружье, патроны с крупной картечью и пошел в учебное заведение, которое когда-то окончил. Шел видимо в приподнятом настроении. Махал прохожим ружьем, те видимо подумали тогда, что оно не настоящее.

Эта доброжелательность Ильназа пропала сразу, как он оказался на крыльце родной гимназии. Тут молодой человек встретил одну из учениц, которая узнала в нем бывшего старшеклассника. Он направил на нее ружье, девушка с криком убегает и чудом остается живой. В это время изнутри у входа оказывается сотрудник гимназии Мулланур Мустафин.

Он видит молодого человека сквозь стеклянную дверь. Он решил не пускать его к детям. Мужчина держал дверь, пока она не разлетелась на осколки от выстрела. Картечь пролетела насквозь и тяжело ранила его. Мустафин, истекая кровью, падает на пол. Он не теряет сознания, но уже не может бороться. Мужчина видит, как Галявиев заходит внутрь наводит ружье ему в голову. Выстрел.

Картечь пролетает по касательной, Мустафин остается жив. Галявиев теряет к нему интерес и проходит дальше. Выстрелы насторожили было школьников сидевших на уроках. Но многие подумали, что это выхлопы неисправной машины – около гимназии находится довольно оживленная дорога.

В это время Ильназ Галявиев взрывает самодельную бомбу в коридоре на первом этаже. Директор гимназии по громкой связи приказывает учителям закрыться с детьми в кабинетах. Одни в школьники в страхе прячутся под партами, другие, спасаясь, выпрыгивают из окон и получают увечья. Галявиев идет по гимназии и ищет открытый класс, чтобы продолжить стрельбу. По пути он ранил учительницу, которая кинула в него цветочным горшком. Галявиев все же находит незапертый кабинет и открывает огонь. В результате погибают семеро детей и две учительницы.

Спасаясь, дети выпрыгивали из окон верхних этажей прямо на асфальт и получали увечья. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сам злоумышленник выходит на крыльцо гимназии и сдается прибывшим правоохранителям. Его увозят в отделение полиции, где он закатывает истерику и кричит, что он бог и всех ненавидит.

В отделе полиции он начал истерить и кричать, что он бог и всех ненавидит. Фото: скриншот

Первая экспертиза показывает, что Галявиев был невменяем, но повторная проверка устанавливает, что он все осознавал. Следствие в итоге делает вывод – нападавший совершил нападение на казанскую гимназию №175 под влиянием деструктивных субкультур.

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