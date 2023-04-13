Есть один шанс: несмотря на пожизненное заключение, расстрелявший детей Галявиев может выйти на свободу

На оглашение приговора пришли около 30 потерпевших. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 13 апреля, в Верховном суде Татарстана состоялось оглашение приговора в отношении Ильназа Галявиева. Его признали виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 и приговорили к пожизненному заключению.

- На наш взгляд это справедливое решение суда. Окончательный приговор мы получим и будем его изучать. Во время заседаний Галявиев вел себя спокойно, порядок не нарушал, со стороны председательствующих ему замечаний не давали. А мотив его преступлений связан с просмотром в интернете материалов о массовых убийствах. Ему назначено наказание в виде пребывания наказания в колонии особого режима. Есть период обжалования, поэтому, когда его туда отправят неизвестно. Итоговым приговором мы довольны, - прокомментировал заместитель прокурора Московского района Казани Наиль Уразбаев.

Кроме того, судом были удовлетворены иски потерпевших на 22 миллиона рублей. Для того, чтобы выплатить эти деньги Ильназ Галявиев решил написать книгу. Однако потерпевшие уверены, что читать ее никто не будет.

По словам стороны обвинения, решение суда справедливое. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Галявиев может попытаться выйти на свободу

У Ильназа Галявиева есть 15 суток для обжалования приговора. При этом даже при пожизненном заключении у него есть шанс получить условно-досрочное освобождение лет так через 20-25. Представители прокуратуры отметили, что у Галявиева, как у других осужденных, в соответствии со статьей «условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», есть такая возможность. Решение будет зависеть от вышестоящих органов. Отметим, что шансов на удовлетворения такого прошения от приговоренного к пожизненном заключению очень мало.

- Пожизненное лишение свободы назначено по убийствам, по другим составам такое решение не предусмотрено. Дело приобрело широкий общественный резонанс, поскольку не только республика, но и вся страна не видела такого жесткого преступления. Поэтому я думаю, что решение справедливое, - сказала представитель группы гособвинителей Аида Шайдуллина.

Большинство потерпевших удовлетворены приговором Галявиеву

Решение Верховного суда Татарстана поддержало и большинство потерпевших. Всего их на его оглашение пришло около 30 человек. По словам одного из них - сотрудника гимназии Мулланура Мустафина, они ждали этого дня с нетерпением. Он считает решение об отправке Галявиева в колонию особого режима правильным.

- Надеюсь, он все пожизненное заключение будет находиться там. Сегодня я не слышала его извинений, на искренность такого человека я не рассчитываю. Мне его мотив не понятен, - заявила потерпевшая Светлана Диангареева.

Как отметила учительница родного языка и литературы гимназии №175 Алина Зарипова , наказание вынесено правильное, так как он покушался на жизнь невинных детей и неважно на кого он злился или был обижен.

- Наши семеро детей и двое учителей лежат под землей. Какое здесь может быть удовлетворение от приговора. Такое чувство, которое невозможно передать. Мы никому зла не желаем и в этом плане тяжело. Но все-таки зло должно быть наказано, чтобы остальные не повторяли. Дети ни в чем не виноваты. Не нужно было покушаться на их жизни, - рассказала Алина Зарипова.

По воспоминаниям Алины Зариповы, в школьные годы Ильназ такую агрессию не проявлял Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В тот день она также находилась в гимназии №175 на третьем этаже. Женщина успела запереть двери кабинета. Расстрелянные Галявием дети из 8А класса были в кабинете №310, а она в №312, то есть через кабинет. Алина Зарипова не почувствовала искренности в извинениях Ильназа Галявиева.

Напомним, процесс по данному делу начался 9 ноября 2022 года. В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, 139 человек получили тяжкий вред здоровью. Всего потерпевшими были признаны 667 человек.

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