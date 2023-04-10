Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев: «Попытаюсь написать книгу»

В начале судебного заседания Ильназ Галявиев снова пытался прятать свое лицо от камер. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В начале заседания Ильназ Галявиев делал вызывающие жесты в сторону представителей СМИ, а после начал прятать лицо в капюшоне. Когда ему предоставили право на последнее слово, то он начал просить прощения у потерпевших.

- Попытаюсь закрыть все иски. Напишу книгу. Богом я не был и таковым не считаю, еще раз прошу прощения за то, что я сделал, - сказал Галявиев.

Дело в том, что кроме пожизненного заключения с первыми пятью годами срока в тюрьме, прокуратура попросила удовлетворить иски потерпевших к Галявиеву на 101 миллион рублей.

Сам же подсудимый не хочет, чтобы его сажали в тюрьму на первые пять лет, так как он активно сотрудничал со следствием. А его адвокат, хочет, чтобы Галявиеву провели еще одну психолого-психиатрическую экспертизу - третью по счету. Он думает, что тот мог не осознавать свои действия. Сторона защиты также считает, что Галявиеву нужно смягчить возможное наказание из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли 11 мая 2021 года. Одетый во все черное Ильназ Галявиев принес с собой самодельную бомбу и ружье с патронами. После подрыва и стрельбы директор гимназии по громкой связи приказывает педагогам закрыться вместе с детьми в кабинетах. Некоторые дети, спасаясь, выпрыгивали из окон и травмировались. Галявиев ранив нескольких людей из ружья находит незакрытый кабинет и снова открывает стрельбу. Убиты сем детей и две учительницы. После этого нападавший сдался правоохранителям. В отделе полиции Галявиев начал кричать, что он бог и всех ненавидит.

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